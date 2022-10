La actriz cómica fue tendencia esta semana por imitar a la presentadora de TV en “El gran chongo”, parodia de “JB en ATV”. En entrevista con El comercio, Bacigalupo cuenta cómo surgió este personaje, cómo se divertía Gisela con su imitación y si este sábado volverá a aparecer en el programa de Jorge Benavides.

“Estábamos en el bus, actores y parte del equipo de producción de ‘JB Noticias’, cuando nos reímos por algo y Jorge voltea para decirle a su hermano, Christian Benavides, que mi risa le había hecho recordar a la de Gisela. Luego me dijo que al llegar al canal me ponga una peluca rubia porque la tía Gloria iba a invitar a Gise a cocinar. Efraín Aguilar, quien era director del programa en ese entonces, nos dio las pautas, y el sketch salió divertidísimo, duró como media hora”, destaca la actriz cómica.

El último fin de semana, Bacigalupo fue tendencia por dar vida a ‘Farisela’, su imitación de Valcárcel en “El gran chongo”, sketch del programa “JB en ATV”. A través de las redes sociales, los cibernautas destacaron su gran parecido con la presentadora de “El gran show”, y los más apasionados se animaron a pedir un Oscar para ella.

“La imitación se fue puliendo con los años, fue tomando forma poco a poco, empecé a usar pelucas de cabello natural. Después de ‘JB Noticias’ pasé a ‘Risas de América’ América’, canal en el que también estaba Gisela”, recuerda Bacigalupo.

─¿Alguna vez conversaste con Gisela sobre tu imitación?

A ella le divertía, me invitaba a su programa para hacer la parodia y ella misma veía la ropa que ambas nos íbamos a poner, para que sea igualita, la pasábamos bien.

─¿Crees que en esta oportunidad le moleste que la imites?

Dudo que le moleste porque ella también ha trabajo en programas de humor y sabe que solo hemos buscado reírnos un poco de lo que las dos divas han mostrado los últimos días, y como dije: “Si ellas prenden el fuego, nosotros ponemos la carne en el asador”. Además, ha sido un trabajo hecho con respeto, amor y sin intención de perjudicar a alguien.

─¿Tuviste que hacerle cambios a la imitación original?

Cuando Jorge me llamó para hacer la imitación, estábamos en pleno ensayo de la obra “Locas de amor”, con Patricia Alquinta, Fernando Armas y Silvia Bardales, en el centro de convenciones Bianca. Pensé que íbamos a hacer un sketch entre Maskaly y Gise por el enfrentamiento que hay entre ambas señoras, sin embargo al día siguiente, cuando llegué al canal, me di con la sorpresa de que todo estaba listo para hacer “El gran chongo”. Ensayé una hora antes de empezar a grabar, y me pasaron el programa de Gisela, del último sábado, para verlo. Eso fue todo.

─¿Vas a seguir imitando a Gisela en “JB en ATV”?

Este fin de semana habrá una segunda parte de “El gran show”, luego no sé qué pasará. La gente pide que esté en el elenco estable, pero esa decisión no depende de mí. Lo que me da gusto es que este personaje haya nacido con Jorge y haya reventado con él