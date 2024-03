En conversación con un programa argentino, Marcelo Tinelli dejo en claro que, si bien no le cierra las puertas a tener hijos con Milett Figueroa, no tiene pensado ampliar la familia por el momento. Incluso, el presentador de televisión aclaró que no tiene planes de matrimonio con la modelo peruana.

Estas declaraciones se produjeron en la televisión argentina luego que el humorista Martín Bossi, amigo de Marcelo Tinelli, dijera que el presentador de “Bailando” se casaría pronto con Milett y tendrían un hijo.

“Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, explicó Tinelli.

Por su parte, Milett Figueroa ofreció una entrevista al podcast de Giancarlo Cossio y aseguró que es novia del conductor argentino Marcelo Tinelli. En dichas declaraciones, la modelo peruana reveló que fue lo que la enamoró del experimentado presentador de TV.

“A mí me enamoró su seguridad, desde que me conoció, sabía que iba ser su novia, me trató como su novia desde el primer día. Le consulto bastantes cosas y él también me cuenta todo, tenemos una relación bastante bonita, a mí me encanta estar con un hombre que admire y yo no le doy motivos para que sea celoso”, señaló.

“Hablar de casamiento sería mentirte. Con el amor de mi vida obviamente me encantaría casarme, pero es mejor que te sorprendan. Más adelante me encantaría ser madre, quiero sacar otros proyectos y de ahí pensar en ser mamá, me encantaría estar completa en todos esos sentidos”, añadió.

