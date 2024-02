Aprovechando el verano 2024, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli disfrutan de calurosos días en Punta del Este, y ahora con la compañía de su suegra Martha Valcárcel, hermana y otros parientes. Sin duda, la vida le sonríe a la mediática pareja peruano-argentina tras un inicio lleno de críticas por aspectos vinculados a la diferencia de edad, entre otros, pero que hoy prácticamente le ha ‘cambiado la vida’ al popular conductor televisivo, según lo reveló su futuro yerno luego de compartir una amena reunión familiar. Te contamos la razón por la cual ahora es un ‘hombre distinto’ gracias a la modelo y actriz de 31 años, y cómo gozan de la etapa vacacional juntos.

¿POR QUÉ RAZÓN MILETT FIGUEROA LE HABRÍA CAMBIADO LA VIDA A MARCELO TINELLI?

Tras la culminación de “Bailando”, reality donde se conocieron, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa iniciaron su periodo vacacional aprovechando el verano 2024 y un clima propicio para refrescarse a las orillas del mar, y asimismo probando exquisitos platillos peruanos, tal y como quedó evidenciado en el Día de San Valentín.

Luego de aquel 15 de febrero, y a través de stories compartidos en Instagram, el afamado conductor televisivo mostró cómo viene disfrutando de los calurosos días junto a la modelo peruana, y también en compañía de parientes como hija Candelaria, su suegra Martha, cuñada Maia, y quien a partir del día 24 se convertirá en su yerno formalmente.

Coti Sokorin es el novio de una de las engreídas de Marcelo Tinelli, y el encargado de poner evidencia sus notorios cambios en la personalidad, gustos y hasta el dialecto desde que mantiene una relación sentimental con Milett Figueroa.

Mediante stories de Instagram que fueron publicados y replicados por medios como Infobae y La Nación, el cantautor rosarino de 50 años expuso comentarios referentes al comportamiento de la celebridad argentina en cuanto a la gastronomía peruana, por ejemplo, y su ahora forma de “hablar en neutro”, es decir, un español sin modismo ni acento marcado.

“Muy fan de todo lo peruano el Marce”, indica inicialmente Coti Sokorin, y luego concluye especificando que a partir de su romance con Milett “ahora come todo con limón, canchita”.

Posterior y finalmente, destacó el fanatismo de Tinelli por la comida peruana que precisamente pidieron a Zazú Puerto, restobar ubicado en Punta del Este, para almorzar en ese momento puntual, animándose a revelar además que para el menú matrimonial del 24 de febrero, desea que haya mucho pisco sour, ceviche, entre otros platillos oriundos del país donde nació la hija de Martha Valcárcel.

¿APROBÓ MARCELO TINELLI EL CEVICHE PREPARADO POR MILETT FIGUEROA EN SAN VALENTÍN 2024?

Tras la culminación del “Bailando” conducido por Marcelo Tinelli y que Milett Figueroa no pudo terminar debido a una lesión, ambos pasan más tiempo juntos y expresándose vía redes sociales, todo el amor que sienten, tal y como sucedió durante el miércoles 14 de febrero por la celebración del tradicional San Valentín.

La preparación de un ceviche fue el momento culinario que experimentó la pareja por primera vez y decidió ser compartido en stories de Instagram, siendo los comentarios de la multifacética celebridad argentina los que más llamaron la atención del periodismo e internautas.

“Tiembla Gastón Acurio, Micha y muchos chefs grosos de Lima”, terminó de manifestar Marcelo Tinelli con mucha gracia, entusiasmo y ante la risa de Milett Figueroa mientras cocinaba en uno de los tantos videos publicados por 24 horas.

Acto seguido llegó el preciso instante de probar el típicamente peruano ceviche elaborado con lenguado, pero que lamentablemente para la modelo y actriz de 31 años, no fue del agrado de su amado, quien empezaba destacando que tenía “muy buena pinta” el plato, sin embargo “no anduvo muy bien ... no salió muy bien”.

“Está desaprobado para mí. Tenía mucho gusto a pescado”, expresaba un Marcelo Tinelli que definitivamente no quedó satisfecho con el sabor del platillo marino, animándose hasta a ponerle puntaje muy por debajo de un afamado coctel oriundo del Perú.

Cabe resaltar, que el conductor de “Bailando”, también, comentó lo siguiente tras desaprobar el ceviche preparado por Milett Figueroa: “El pisco sour es un diez y acá en el ceviche, que es el plato típico peruano, es un 2″, aunque luego le tocó el turno a él de sorprenderla mediante una decoración compuesta por pétalos de rosas rojas, y además la publicación donde la llama “amor mío”.

¿CUÁNDO LLEGARÍA MARCELO TINELLI A LIMA JUNTO A MILETT FIGUEROA?

Con el consumado romance e idilio iniciado en el “Bailando” argentino, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzaron el 2024 más juntos que nunca, pero envueltos en situaciones delicadas como el sensible fallecimiento del tío de la modelo peruana por quien pasó la Navidad 2023 en Lima, y la lesión que la terminó eliminando del reconocido reality de baile.

Sin embargo, y pese a los altibajos que vienen experimentando en pleno Año Nuevo, ambos tienen planes a futuro y tendrían decidido poder pasar unos días en el país que vio nacer a la también actriz de 31 años.

A través de su cuenta de Instagram, recientemente Marcelo Tinelli aceptó responder a 20 preguntas de sus fans, amigos y/o seguidores, entre las cuales destacan algunas relacionadas a gustos personales como el perfume que usa, pero también puntualmente a la fecha programada para su viaje a Perú junto a Milett Figueroa.

“Entre febrero y marzo ando por ahí”, respondió el afamado presentador y conductor televisivo de 63 años acerca del plan para aterrizar en Lima durante los próximos 2 meses, considerando además que el reality de baile acabará el lunes 29 de enero, tal y como lo confirmó él mismo mediante el mismo cuestionario recibido mediante historias.