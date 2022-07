Asumir grandes retos y salir airosa de estos ha sido una constante en la vida de María Pía Copello. A los 20 años asumió la difícil tarea de reemplazar a Karina Rivera en la conducción de “Karina y Timoteo”, un programa infantil que durante seis meses no llevó su nombre. Casi década y media después, suplió a Johanna San Miguel en “Esto es guerra”. En ambos programas consiguió la aceptación del público, no sin antes lidiar contra las comparaciones y el apasionamiento de los fans. Al alejarse de la televisión, se involucró estrechamente con las redes sociales y no paró hasta consolidarse como una de las influencers con más seguidores del país. Recientemente, con la intención de servir de guía a quienes deciden aventurarse en el viaje de las redes, asume el rol de docente a través del curso de Creación de contenido para TikTok.

“Ahora que ya domino, TikTok por qué no compartir abiertamente los secretos de la red con la gente, y que cada quien le dé el estilo que quiera y una mecánica distinta”, explica Copello Hora, para luego asegurar que las redes sociales son actualmente su principal medio de vida. “Me divierto, me río, me entretengo; pero eso no quiere decir que no sea un trabajo. Hay una una gran responsabilidad detrás”.

María Pía cuenta con 4.4 millones de seguidores en TikTok, 4.2 millones en Instagram, 2 millones en Facebook y más de 400 mil suscriptores en YouTube.

— ¿Cómo se crea contenido atrayente en redes sociales?

Tienes que ver en qué eres bueno y qué le gusta a la gente, pero siempre tenemos algo que aportar. Hay gente que no es conocida, pero se ha vuelto muy popular en Tik Tok o en Instagram a partir de cómo plasman el chiste o bailan.

— ¿Qué secretos de la red vas a compartir?

Los secretos a los que me refiero van por el lado de apoyarse un poco en las tendencias, en los famosos trends, en qué es lo que se viraliza. Es bueno subirse a esa ola si buscas que tu video tenga más chance de ser viral o tener más seguidores.

— ¿Las redes son un medio para ganarse la vida?

Lo son si realmente lo haces bien, pues es un trabajo. La gente critica mucho a los influencers, a los tiktokers, y no entiendo por qué. Muchas de esas personas mantienen a sus padres, a sus hijos, a su familia. Detrás de todo lo que se ve hay un equipo de trabajo. En mi caso tengo un productor, un planner que está en Costa Rica y una community.

— ¿Te costó convencer a tu mamá y a tu hija para que te acompañen en esta aventura?

A mi hija tengo que frenarla porque ella quiere aparecer en todo, ella podría estar 24/7 en la red social; pero yo trato de cuidar su exposición un poco. Y a mi mamá también le encanta, es divertida y natural. Cuando le digo para que me acompañe en alguna grabación, me pregunta cuántos cambios de ropa tiene que llevar (Ríe), a qué hora tiene que estar. Mi esposo sí es cero redes, he tenido que conseguirme un actor, un doble para que lo reemplace. Lo que bueno es que todo el mundo quiere participar, nadie se chupa.

— Desde junio rige una ley de pago de impuestos a la Sunat para los influencers. ¿Cumples con pagar tus impuestos?

Lo que pasa es que lo mío es una empresa, yo facturo absolutamente todos mis ingresos, para mí esto no es nuevo. Ahora veo que esa ley también aplica para los emprendedores que dan sus artículos a cambio de publicidad. En ese caso no sé cómo se podría manejar.

— ¿Es verdad que las redes sociales son más rentables que la televisión?

Lo son, por eso me quedé en las redes (Ríe). Mentira. No es lo único, el factor del dinero es importante, nadie lo puede negar, pero a mí lo que me gustó de las redes sociales es no tener un horario estricto de trabajo. Me ha permitido pasar más tiempo con mis hijos, viajar, conocer gente de un montón de países, diferentes culturas. Al decir esto, no estoy despreciando la televisión, para nada.

— ¿Extrañas la TV?

Extraño “Esto es guerra” porque es un formato que siempre me ha gustado, me enamoré, me permitió reinventarme como conductora. Al principio el programa me parecía dificilísimo, luego lo pude dominar y al final estuve como pes en el agua.

— ¿Piensas volver?

Me gustaría volver en algún momento, pero como hago muchas cosas al mismo tiempo, no puedo quedarme por largas temporadas.

— ¿Cómo ves a Renzo Schuller en el programa?

Tiene simpatía, ángel, es divertido. Siento que la gente lo quiere bastante. Lo único que le recomendaría es que se enfrente más a la ‘Chata’, siempre con respeto, como debe ser. Con Johanna nos hemos bromeado a morir, pero nunca nos hemos faltado el respeto.

— ¿Cómo fue conducir con Johanna San Miguel, con quien se creía tenías una relación distante?

Nosotras teníamos algo pendiente. Creo que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado. Obviamente, cuando entré a “Esto es guerra”, luego que ella sale, no fue bonito para nadie. Por más que uno no haya hecho nada malo, igual sentía el dolor que probablemente ella experimentó con toda la situación que se generó. Por todo lo que nos había pasado a las dos, me pareció bacán tener la oportunidad de conducir juntas. Al principio, estábamos un poco nerviosas, no sabíamos qué iba a pasar; pero confiábamos en nuestra madurez, y creo que logramos hacer un programa bonito, entretenido. Me encantó conducir con ella, creo que ha sido una de las más bonitas experiencias que he tenido en TV.

— No solo reemplazaste a Johanna San miguel en “Esto es guerra”, también a Karina Rivera en “Karina y Timoteo. ¿Volverías a asumir la conducción de un programa en reemplazo de alguien?

En algún momento declaré que era algo que no volvería a hacer, pero no porque sienta culpa, sino porque no es algo que me gustaría pasar de nuevo. En el primer caso, fue un programa que durante más de seis meses siguió llamándose Karina, causando confusión en la gente. Tenía 20 años, era súper joven, inexperta. Tenía que llenar el vacío que había dejado Karina, que era una conductora muy querida. No la tuve fácil. Al final, ni ella ni yo tuvimos la culpa de lo que pasó. No me gustaría reemplazar a nadie en adelante, pero uno nunca sabe. Me gustaría estar en algo que parta conmigo de ahora en adelante.

— ¿Estás grabando algún sencillo?

Acabo de grabar uno, pero me gustaría incluir a alguien, hacer un dúo, entonces estoy viendo quién puede ser. ¿Mi hermana Anna Carina? Es posible.

— ¿La actuación está entre tus pendientes?

Si en algún momento llega algo donde se trabaja el humor, podría ser. A mí no me des temas dramáticos porque para eso creo que uno debe tener bastante estudio. Igual tendría que ver la propuesta, luego analizarla. Mientras tanto estoy feliz con lo vengo haciendo, sobre todo con esta nueva iniciativa, la de poder compartir con los demás todo lo que he aprendido a través del curso Creación de contenido para TikTok.

