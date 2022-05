María Pía Copello ha sido nominada en los prestigiosos Premios Gourmand 2022. La conductora de televisión compite con su primer recetario “Los secretos de la cocina de Pía Copello” (2021), donde brinda recomendaciones para llevar una alimentación sana.

El libro de Pía Copello ha sido nominada en la categoría Familia de los “Oscar de los libros de cocina” junto a otros ejemplares originarios de Australia, Austria, México, Panamá y Reino Unido. Cada representante ha sido ganador en la competencia de su país natal.

“Estoy muy feliz por la nominación. La noticia me sorprendió, pero al mismo tiempo me reconforta saber que lo que uno hace con esfuerzo y cariño tiene una recompensa, escribir este libro ha sido cumplir uno de mis sueños. Me encanta la idea de asistir al evento porque voy a conocer gente de todo el mundo, intercambiar experiencias y que conozcan también lo que tenemos para ofrecer en el Perú, animarlos a que nos visiten”, reveló Copello en una nota de prensa. Ella viajará a Suecia para asistir al evento de premiación, que se realizará entre el 2 y 4 de junio.

“Los secretos de la cocina de Pía Copello” incluye recetas ideales para disfrutar con la familia y amigos, usando ingredientes sencillos y cotidianos que la influencer ha transformado con la finalidad de brindar deliciosas propuestas para llevar una vida más saludable.

“Tomé conciencia sobre la importancia de la alimentación para llevar una vida saludable después de la muerte de mi padre, inicié un viaje de búsquedas de recetas saludables que continúa hasta ahora. Mis recetas tienen su origen en muchos lugares, pero todas tienen mi toque personal, secretos de mi cocina, frutas, verduras, y superfoods del Perú y el mundo que enriquecen las preparaciones sin complicaciones”, añadió en el comunicado.

Cabe resaltar que los Premios Gourmand se fundaron en 1995 para dar una visión general de los mejores libros en todo el mundo. En esta edición, participan más de 10 mil ejemplares que buscan llevar a los lectores a lugares que jamás han visitado, motivados por su gastronomía.