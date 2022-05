Su belleza la llevó a formar parte de un programa de televisión cuando tenía 17 años, pero fue su talento el que, finalmente, le permitió construir una carrera artística sólida tanto en el Perú como en el extranjero. Al ganar el certamen Miss Perú Playa 1986, Patricia Alquinta obtuvo pase libre a “El barrio del movimiento”, espacio satírico con marionetas conducido por Luis Ángel Pinasco. Luego se enfrascó en otros éxitos televisivos de humor como “Risas y salsa”, “La guardia Serafina” y “Risas de América”. Se encontraba en la cúspide del éxito gracias a su personaje La Gata, cuando fue fichada por Telemundo y, luego, por Univisión. En 2019 retornó al Perú para sumarse al elenco de actores de “Chapa tu combi” y en 2021, cuando había decido regresar a Estados Unidos para cobijarse en los brazos de su familia, luego de enfrentar una despiadada batalla contra el COVID-19, una propuesta para formar parte de “Junta de vecinos”, le hizo cambiar de opinión.

Entrevista a Patricia Alquinta, 'La Gata' de "La gran revista".

“Acababa de salir del COVID-19, cuando me llamaron de ProTV para hacer un casting. Estaba con ocho kilos menos porque la enfermedad me golpeó fuerte, necesité oxígeno, la pasé muy mal. Estaba sola en mi departamento y lo único que quería era irme a casa, incluso tenía mi pasaje comprado; pero un amigo que fue a verme, me motivó a grabar el texto que me habían enviado. Lo hice por partes porque mi memoria estaba fallando. Eso fue en marzo del 2021 y hasta ahora sigo aquí. Me encantó interpretar a Frida María Tarareta”, asegura Alquinta Valdivieso, hija del famoso jinete chileno Pablo Alquinta.

Sus inicios

Antes de incursionar en la comicidad, Patricia se dedicó al modelaje, oficio que le permitió vincularse con conocidas figuras de la televisión y la música internacional. Junto a otras adolescentes, fue elegida para acompañar al cantante mexicano Luis Miguel durante su primera gira musical en nuestro país.

“Cuando Luis Miguel cantaba ‘Somos dos enamorados’ necesitaba chicas de su edad que lo acompañen, y yo fui una de las elegidas. Éramos unos bebes en ese tiempo. Recuerdo que su papá (Luisito Rey) lo llevaba a desayunar con nosotras en la habitación. Era callado, hermético, parecía mudo, con las justas nos miraba”, recuerda la actriz.

Al llegar a la televisión, Patricia consiguió rápidamente exposición mediática y popularidad, pero también rechazo y críticas. En la escuela, una de sus maestras reprobó que apareciera en bikini y constantemente se lo hacía saber. “Me ponía como mal ejemplo y hablaba feo de mí. No fui buena estudiante, pero me esmeraba con las tareas“, señala.

Creció en Barrios Altos con su madre, quien fue su gran apoyo durante esos primeros años en televisión. Alquinta inició su periplo televisivo en Canal 7, en en “El barrio del movimiento”, luego pasó a “La gran revista” en Panamericana TV, donde dio vida a La sorda en el sketch “La familia defectos”, uno de los personajes más recordados de su carrera.

“La gente quiere mucho ese personaje. Tenía 18 años, gran parte de las grabaciones la hice embarazada, bajé como ocho kilos porque tuve mal embarazo, por eso en algunas ediciones salgó bien delgada, irreconocible”, asegura la actriz para luego narrar cómo nace el sketch insignia de “La gran revista”, protagonizado por La gaga (Karen América), La sorda (Patricia) y La eléctrica (Silvia Bardales).

“Se crea graciosamente durante una conversación con el elenco de actores. Karen decía que tenía una amiga que era gaga y hablaba tartamudeando, y nos reíamos porque no le entendíamos. Como no le escuché bien, le dije que no entendía, y como Silvia siempre ha sido muy rápida, y yo la más chica y quedada, Guillermo Guille, el productor del programa, que estaba cerca, lo transformó en un sketch, el cual pasó luego a ‘Risas y salsa’. Cuando creas un personaje que cala, se vuelve historia. Pasó con este, luego con ‘Las vecinas’ y, finalmente, La Gata”, explica Alquinta.

“Las vecinas” fue una propuesta humorística que formó parte del sintonizado “Risas y salsa”. Junto a Patricia actuaron Manolo Rojas y los recordados Ricky Tosso y Roxana Ávalos.

“Los cuatro hicimos una bonita amistad, Roxana fue una de mis mejores amigas, siempre la tengo presente. En mi mesa de noche tengo su foto, ella me acompaña a todas partes, siempre le hablo. Su partida fue muy dolorosa, no pudimos despedirnos. Ella fallece el 31 de octubre a las ocho y algo de la mañana. Ese día una paloma entró a mi casa y me golpeó la cabeza, luego recibo una llamada de la hermana de Roxana diciéndome que vaya a verla, pero que antes recoja a su mamá. Fui y cuando llegué, vi que la estaban cubriendo. Había fallecido. Fue muy duro”, narra la actriz.

La Gata

Sin duda, La Gata fue el personaje que le dio mayor satisfacción a Patricia Alquinta, pues no solo consagró su carrera artística en Perú, también en el extranjero, pues hizo que Telemundo la convocara a sus filas.

“Estaba por irme a Estados Unidos, cuando el productor Efraín Aguilar, con quien tengo un proyecto para hacer teatro, me llama para decirme que necesitaba una reportera. Acepté su propuesta y al principio, como salía a la calle sin caracterización, la gente me decía: ‘Vecina’, ‘Brazona’..., no funcionaba. Al final me puse una peluca de color, unos tirantes, lentes, una falda chica, y nació La Gata. Le di sensualidad, y no sabes el impacto que tuvo. Gustó mucho. Gracias al personaje, luego de verme entrevistar a unos futbolistas famosos, me llamaron de Telemundo. Fueron casi 17 años y la gente en la calle todavía quiere verme como La Gata. A mis 51 años, ya no lo quiero hacer, me da roche”, confiesa la actriz.

“Tengo muy bonitos recuerdos de esa época, aunque también un par de situaciones que no me gustaron. Con Alfredo González tuve una entrevista terrible, me faltó el respeto, fue muy tosco. Tuvimos que cortar la grabación. Otro caso fue con un congresista, que me invitó a salir. Le dije que aceptaba, pero si iba mi esposo con nosotros”, destaca la actriz.

De Telemundo, Patricia pasó a Univisión. Ingresó al programa “Sábado Gigante” de Don Francisco y participó en diferentes ficciones de Fonovideo y Telemundo: “Las dos caras de Ana”, “Perro amor”, “Corazón de fuego”, “Corazón valiente”, entre otras.

Patricia Alquinta integra actualmente el elenco de actores de "Junta de vecinos". (Foto: Alessandro Currarino)

El patito feo

Alquinta destaca que los actores cómicos en los años 80 y 90 eran mal vistos. Según dice, eran considerados profesionales de tercer nivel, ante los ojos de quienes hacían ficciones o dramaturgia.

“Nosotros, literalmente, manteníamos el canal. Teníamos 60 puntos de ráting, en cambio ellos, cinco o cuatro; sin embargo éramos los apestados. La gente asumía que no teníamos estudio, pero no era así. Por ejemplo, Jesús Morales, Adolfo Chuiman, Felpudini, el tío Ricardo Fernández, salieron de la escuela Histrión, eran profesores. Lo que pasa es que se pasaron a la comedia porque era rentable. Actualmente esa discriminación parece que no existe, las cosas han cambiado para bien”, aclara.

En 2019, la actriz retornó al Perú en respuesta a un llamado de Del Barrio Producciones, productora que la convocó para integrar el elenco de actores de “Chapa tu combi”, interpretando a Emperatriz Castro Solís de Becerra.

“Fue una experiencia muy bonita la que tuve con Michelle Alexander, luego Efraín me propuso participar en una obra de teatro. Acepté, pero antes volví a Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de mi hija. Luego regreso a Lima y a los pocos días cerraron el aeropuerto. Tuve que quedarme, estaba aterrada pero como las cosas pasan por algo. Luego vino Junta de vecinos y me sigo quedando porque he recibido algunas propuestas que me tienen emocionada”, subraya.