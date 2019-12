Año 1980. Panamericana TV, que había sido expropiado durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, era devuelto a sus propietarios en un estado caótico. La situación era crítica, pero no había espacio para lamentos. La estrategia para restituirle al canal el brillo de sus mejores tiempos, fue puesta en marcha con Alberto Terry en la gerencia de producción.

Entre las nuevas propuestas de relanzamiento del canal, prevalecía la creación de un programa de humor de emisión semanal. Así, con escasas expectativas y bajo presupuesto nació “Risas y salsa” en televisión en blanco y negro, un 12 de marzo de 1980. Aldo Vega se encargó de los guiones y Efraín Aguilar asumió la dirección y producción.

“Risas y salsa” se emitió -inicialmente- los miércoles a la 8:00 p.m., pero cambió a los sábados ante un gran éxito de sintonía. El programa en su mejor momento alcanzó 60 puntos de ráting.

Tres años después de su estreno, Carlos Velásquez Quevedo asumió la dirección en reemplazo de Aguilar. Posteriormente, en 1989, ingresó Guillermo Guille hasta finales de diciembre de 1996. Ese mismo año, Efraín Aguilar retomó la dirección.

Guillermo Guille asumió la dirección de "Risas y salsa" hasta finales de 1996. (Foto: archivo El Comercio)

“Risas y salsa” es el espacio de humor nacional que más tiempo se ha mantenido al aire: 19 años. Llegó a su fin, un 29 de mayo de 1999.

A continuación, Efraín Aguilar narra detalles que probablemente desconoces del histórico programa que entretuvo durante dos décadas a las familias peruanas.

Productor Efraín Aguilar habla del programa "Risas y salsa". (Video: El Comercio)

PROPUESTA ORIGINAL

“Alberto Terry me planteó hacer un programa al estilo de ‘El Tornillo’, pero le dije que mi idea era crear personajes con determinadas características, para que se repitan semanalmente y la gente se acostumbre a verlos. Aceptó mi propuesta, dijo que le gustó porque iba a economizar en escenografía”.

ROSTROS NUEVOS

“Alberto pidió hacer una producción con gente conocida y nueva, que no había salido antes en TV. Entonces formé el elenco con actores de ‘El Tornillo’ y del Grupo Histrión Teatro de Arte”. Estaban Alex Valle, Esmeralda Checa, Adolfo Chuiman, Antonio Salim, Jorge Montoro, Alicia Andrade Camucha Negrete, el ‘Ronco’ Gámez, Analí Cabrera, Rodolfo Carrión, entre otros".

ACTOR DRAMÁTICO

“A Adolfo Chuiman lo traje del programa de José Velásquez, “Tradiciones peruanas”, era un actor dramático, tuve que convencerlo para que haga comedia, pues tenía cualidades espectaculares como comediante, además era amigo mío”.

EL NOMBRE

“A don Alberto se le ocurrió el nombre de ‘Risas y salsa’, por la salsa de la comida; pero como pensé que era por el género musical, utilicé en la presentación la canción “Qué cosa tan linda” de Oscar D’León".

DISPUTAS

“Los conflictos comenzaron durante la presentación del programa, cuando puse a Adolfo Chuiman en el centro, bailando como la figura principal. A los más antiguos no les gustó, pero las reglas deben cumplirse y todos lo hicieron, excepto uno, entonces fue separado del elenco”.





‘CHELITA’

“Para el sketch 'El Jefecito’ habíamos escogido a una chica muy linda, pero se negó a hacer escenas románticas, entonces le buscamos un reemplazo. Le dije a Analí Cabrera que haga el papel, ella era joven, tenía 16 años, era mi alumna en el Grupo Histrión Teatro de Arte”.

LE COSTÓ EL PUESTO

“Cerca a cumplir tres años al aire, don Alberto me dice que el programa va a tener cambios, que había que poner chicas en tanga, y tuvimos una discusión muy ácida por eso. No soy cucufato, pero mi origen es un poco ortodoxo, conservador. Le dije que no, me disgusté mucho, tiré con fuerza la puerta, que era de vidrio, y la rompí. Eso me costó once años fuera de la televisión”.

Analí Cabrera en "Risas y salsa". (Foto: archivo El Comercio)

DEBUT

“'Risas y salsa’ marcó un inicio en mi carrera como director y productor de TV. Fue una experiencia espectacular porque fue el convencimiento personal de tener capacidad de liderazgo y mando. Tenía 35 años y dirigía a actores mucho mayores que yo”.

ROMANCE

“El romance y posterior matrimonio de Analí cabrera y Felpudini se dio en el programa, aunque ellos venían echándose miraditas desde el Grupo Histrión Teatro de Arte”.

ANÉCDOTA

“Faltando un día para la emisión del programa se borraron las grabaciones. Eran las 6 de la tarde, llamé a todos los actores y los cité a las 11 de la noche. Grabamos hasta las 6:00 a.m.. Hicimos un verdadero trabajo en equipo”.

ESCÁNDALO

“Mónica Adaro y Yesabella estaban en el programa cuando salió el ampay de Magaly TV sobre las ‘prostivedettes’. Se deprimieron tanto que quisieron irse, ya no querían estar en televisión. Meter cámaras a una habitación fue un hecho muy bajo”.

RECICLADO

“El sketch ‘La santa paciencia’ fue reciclado del programa ‘El Tornillo’, pero los demás, como: ‘El Microbusero’, ‘El novio’, ‘El jefe’ ‘Betito’, El pícaro, ’Entrevista insólita', ‘La empleada de la Condesa’, 'La Banda del Choclito’, entre otros, fueron creaciones propias”.