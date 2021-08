Conforme a los criterios de Saber más

Inicios de 1975. En pleno régimen militar se abrió paso en la televisión peruana “La Cosquilla”, un programa de humor de breve, pero brillante momento. Aunque muy pocos lo recuerdan, jugó un papel importante en nuestra historia televisiva, como precursor de uno de los espacios de comedia más emblemáticos de la señal abierta: “Risas y salsa”.

El origen

En 1974, el gobierno de Juan Velasco Alvarado creó la productora de contenidos Telecentro para administrar y controlar América TV, Panamericana TV y el canal del Estado (actual TV Perú). Separar el recordado programa de humor “El tornillo” en dos nuevos espacios, “La cosquilla” y “La matraca”, fue una de las primeras medidas impuestas por la administradora militar.

“Mientras que ‘La matraca’ pasó a integrar la parrilla de Canal 5, el otro programa se emitió por Canal 4 y yo asumí la dirección. Mi trabajo era estrictamente dirigir, lo demás lo hacían y lo ponían los militares”, comenta el experimentado realizador Efraín Aguilar.

Recordadas figuras de la comicidad peruana, como: Hugo Loza, Guillermo Campos, Álex Valle, Alicia Andrade, Esmeralda Checa, entre otras; dieron vida al efímero programa de humor que ocupó el horario estelar de los miércoles: 8:00 p.m., en tiempos del televisor en blanco y negro con antenas de conejo.

Escena de "El Tornillo", programa que fue segregado para dar vida a "La cosquilla". (Captura de pantalla)

Dependencia

El artífice de sintonizadas ficciones como “1000 Oficios”, “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio” asegura que no tuvo injerencia en el nombre de la propuesta setentera, tampoco en los guiones, ni en la elección de los temas.

“Un asesor de los militares les puso nombre al programa y a los sketch, y se encargó de la dirección. Mi trabajo era estrictamente dirigir, aunque de vez en cuando, metí lo mío: algo de improvisación”, destaca.

Según Aguilar Pardavé, “La cosquilla”, sentó las bases de espacios emblemáticos de la televisión peruana, como “Risas y salsa”. “Fue uno de los programas precursores”, asegura. “Duró como siete meses, pero no salió del aire por falta de audiencia. A la gente le gustaba, le fue mejor que a ‘La matraca’, pero lamentablemente ocurrieron situaciones incontrolables”, añade.

Injerencia militar

Presiones del gobierno militar desestabilizaron el programa. Tras negarse a requerimientos que consideraba “antiéticos”, Efraín Aguilar, quien antes de ingresar a la televisión se desempeñaba con gran éxito como director de puestas en escena y docente, fue separado del espacio. Luego este fue retirado de la programación.

“Pretendieron politizar el programa. Un día un milico me dijo que no se podían tocar ciertos temas políticos en el programa y que había que dejar bien parados a los militares. Me negué a hacerlo. Como siempre me asiste el razonamiento, le dije: ‘No’. Me quedé sin chamba”, subraya.

