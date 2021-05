Conforme a los criterios de Saber más

Tras el éxito de sintonía de “Los exitosos Gome$”, Imizu Producciones siguió apostando por los remakes. En enero del 2011 llevó a la pantalla chica la adaptación de la telecomedia argentina “Lalola”, una creación original del guionista argentino Sebastián Ortega.

Susana Bamonde, productora de la versión peruana que Latina emitió en horario estelar, recuerda que al tomar las riendas de esta producción, recibió la recomendación de ceñirse a la historia original. Sin embargo, en el camino se efectuaron algunas variaciones que tuvieron que pasar por filtros antes de ser aprobadas.

“Aunque nos pidieron no hacer cambios, fue imposible no obviar algunos pasos. En el guion original, por ejemplo, Ramiro aparece en un sueño de Lola (Gianella Neyra), casi a la mitad de la telenovela, pero esa escena no la hicimos porque Vernie Paz, actor que tenía ese papel, vivía afuera y no podía regresar al Perú, así que nunca más apareció”, recuerda la productora.

Vernie Paz interpretó a Lalo, la versión masculina de Lola. (Foto: Canal 2)

Dirigida por Lucho Barrios, “Lalola” narra la historia de Ramiro ‘Lalo’ Padilla, un hombre machista y mujeriego, director de la editorial High Five, editora de la famosa revista “Don”. Romina (Anahí de Cárdenas), quien está enamorada de Lalo y es rechazada por este, decide vengarse de la afrenta convirtiéndolo con un hechizo en una mujer hermosa.

La ficción albergó en los roles protagónicos a Gianella Neyra y Cristian Rivero. Miguel Iza y Natalia Cárdenas destacaron como antagonistas. Anneliese Fiedler, Paul Vega, Wendy Vásquez, Gian Piero Díaz y Jimena Lindo tuvieron papeles estelares.

Gianella Neyra interpretó a Dolores 'Lola' Padilla / Daniela Calori. (Foto: Canal 2)

“Desde que elegimos la historia, pensamos en Gianella como protagonista por su vena humorística y versatilidad. Con Cristian fue distinto, buscábamos a un galán de una determinada edad y en el Perú lamentablemente habían pocas alternativas. El protagonista iba a ser Vernie Paz, pero como vivía afuera y tenía problemas para quedarse en Perú, al final le dimos un pequeño papel y nos lanzamos con Cristian en el rol principal”, destaca Bamonde.

“Vernie estuvo con nosotros dos semanas, hizo la versión masculina de Lola (Ramiro ‘Lalo’ Padilla), luego se fue. Aparece en los capítulos iniciales. Se había pensado que tenga una aparición fugaz al final, pero no se dio”, añade.

Romance

Al asumir uno de los roles más preponderantes de la ficción de Latina, el de Facundo, el fotógrafo que termina enamorándose de la forma femenina de Lalo (Gianella Neyra); Rivero Schoster tiene la oportunidad de trabajar con la mujer que admiraba desde 1994.

“Yo era su fan, me gustaba desde que hizo ‘T-lemusi-K’ en canal 11 años atrás, se convierte para mí como un amor platónico”, contó el presentador de TV durante una visita que hizo al fenecido espacio “El wasap de JB”, en marzo del 2020. “Yo me puse muy nervioso cuando me dieron la oportunidad de trabajar con ella. Al margen de que hoy seamos pareja, ella me ayudó mucho, pero tuvo que pasar un proceso [para que estén] y las cosas se dieron, ahora estamos juntos y felices”, agregó.

Susana Bamonde recuerda que durante las grabaciones de “LaLola”, ya se especulaba que entre los protagonistas de su producción estaba surgiendo el amor.

“Intuíamos algunas cosas, que algo pasaba entre ellos; pero tampoco era que todo el tiempo estaban unidos. Los chicos, los técnicos les fastidiaban, pero durante las grabaciones ellos () nunca aceptaron nada, todo fue después”, aclara la productora.

Debut

“LaLola” marcó el debut actoral de Karen Schwarz. Luego de incursionar en televisión como Azafata del equipo Rojo en el programa “El último pasajero”, la artista tuvo una participación especial en la producción de Imizu, interpretando a una bella joven llamada Ivanna, a la que Patricio Miguel ‘Pato’ (Gian Piero Díaz) intenta cortejar.

“Karen hizo algo chiquito, pero gustó. Recién empezaba, no tenía la popularidad que ahora tiene, ella es una chica linda. La telenovela tuvo un elenco grande, recuerdo que aparecieron también: Laly Goyzueta, Claudia Cisneros (como reportera), Susy Díaz, Daniela Sarfati, Óscar López Arias, Mario Hart (como él mismo), Jean Paul Strauss y otros más”, refiere Susana.

Estreno auspicioso

La telenovela de comedia debutó con 20,2 puntos de índice de audiencia, relegando al segundo lugar a la miniserie “Yo no me llamo Natacha” (América TV).

“En esa época competíamos todo el tiempo con Canal 4. El público masculino era el que más veía ‘LaLola’, las esposas estaban felices porque podían ver la telenovela en familia. La versión peruana fue un éxito y no solo acá, también en otros países, como en Estados Unidos”, subraya Bamonde.

