Es sábado, 6:00 a.m., el cielo está nublado. Después de haber pasado la noche en el bar Queirolo, Hernán ‘Cachuca’ Condori camina por la avenida Abancay. Las calles y los ómnibus están repletos. Los vendedores ambulantes ofertan de todo: camisas, chicha, relojes, chucherías. Una mujer se persigna tras su primera venta. Mientras tanto, el líder de Los Mojarras registra con una grabadora todo lo que ocurre a su alrededor. “Triciclo Perú” empieza a gestarse.

“Ese día nunca lo voy a olvidar, empecé a describir a Abancay de los años 80: lleno de ambulantes y triciclos. Estaba por el Parque Universitario, avancé hasta Hiraoka, me quedé durante 20 minutos aproximadamente. Luego me fui a mi casa, en El agustino, y seguí componiendo”, relata Condori.

Cuando tenía listo cerca del 80% de la canción, el músico peruano empezó a trabajar en la fuga. Esta debía resumir su amor por el Perú, y encontró lo que buscaba en parte de la letra del inmortal vals de Adrián Flores Albán, “Alma corazón y vida”.

“En ese momento me encontraba en mi cuarto, ensayando, y no me había dado cuenta de que las notas que estaba utilizando eran de esa canción. Obviamente, cuando decidí incorporarla en mi producción, llamé al maestro Flores para reconocerle sus derechos de autor, pues respetos guardan respetos”, destaca Cachuca.

Restricciones

“Triciclo Perú” nace en 1992, pero fue presentada oficialmente dos años después, como parte de “Ruidos en la ciudad”, disco grabado por Los Mojarras en Gamma Estudios.

“Planificar esta canción me tomó varios años y escribirla, como 20 minutos. Lo más complicado fue grabar porque los estudios no nos daban las facilidades para hacerlo, nos relegaban a los canjes, o nos daban dos horas de espacio en la madrugada”, explica Cachuca.

Aclara, además, que el nombre de su popular tema surge de una comparación “con el primer mundo, el segundo y nosotros. El primer mundo lo comparo con un avión, el segundo con un carro y a nosotros con un triciclo”.

Cachuca en su barrio de El Agustino interpreta el tema "Represión". (Foto: Oswaldo Cabrera / USI)

Determinante exposición

Probablemente, “Triciclo Perú” no hubiese alcanzado el éxito que tuvo si no hubiese acompañado la sintonizada telenovela del productor francés Michel Gómez, “Los de arriba y los de abajo”.

“Hubo mucho cabe de gente que no soportaba ver a un cholo haciendo rock”, asegura Cachuca, para luego explicar que fue un amigo cercano quien le recomendó probar suerte en la ficción de ATV.

“Al día siguiente que llevé mi casette firmamos contrato. Y aunque la paga no fue buena, fue una bicoca, estoy muy agradecido con esa producción”, destaca.

Las emisoras de radio, según Cachuca, censuraban su trabajo y le “cerraban las puertas” porque consideraban que sus temas carecían de esencia rockera.

“Decían que no hacía rock, que hacía vals, chicha o huayno. Pero a mí siempre me pareció que había que hacer algo en relación a los olvidados, que son la mayoría. Esta canción es la voz de los peruanos migrantes que llegaron a Lima buscando una mejor vida, y que ante la falta de empleo recurrieron al trabajo informal, sin estabilidad laboral ni beneficios sociales. Mi madre y yo hemos sido ambulantes, por eso buscaba la mejor forma de explicar la real situación que se vive en Lima, pero no la encontraba pese a que la tenía en mis narices”, subraya.

En 2014, “Triciclo Perú” fue versionada por La Mente en una sesión en vivo. En 2017 fue parte de la banda sonora de la película musical “Avenida Larco”.





