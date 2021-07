Conforme a los criterios de Saber más

Mediados de los años 70. En medio de una época de gobierno militar, donde se prohibía la difusión de la música rock en las estaciones de radio y los conciertos, se erigió sigilosa la banda pionera del rock progresivo en el Perú. Los primeros en juntarse fueron Octavio Castillo, David Valdivieso, Luis Valderrama y Harry Antón en la batería, pero fue recién, en 1976, con el ingreso de Andrés Dulude, que nace Frágil.

“A Luis Valderrama lo conocí en Breña, vivía a dos casas de la casa de mis padres, nos saludábamos, pero no éramos amigos. Empezamos a frecuentarnos cuando compré una guitarra y un amplificador y él vino a mi casa a verlos, y también se compró una guitarra. Al final formamos una banda con dos amigos más: Harry Antón, que fue el primer baterista de Frágil; y David Valdivieso, quien falleció”, recuerda Castillo.

“Cuando conocimos a César Bustamante, el bajista del grupo, ya estábamos con Harry en la batería y Lucho y yo en las guitarras, entonces decidimos buscar un cantante. Así nos encontramos con Andrés Dulude y lo comprometimos a que venga a un ensayo y se aprenda un par de canciones de Yes. A él le gustaba esa banda porque había recibido un disco por casualidad, cuando fue a la tienda pidiendo un disco de jazz y el vendedor le vendió uno de Yes”, añade el músico peruano.

El nombre

La banda que tiene como pieza fundamental a Tavo Castillo le debe su nombre a una iniciativa del promotor de eventos, Fernando Guillén. “Barajábamos varios nombres, uno de ellos era Fósil, hasta que este amigo, llamado Fernando, nos invita a abrir el show de la banda Toilet Paper en el sótano del colegio La Salle. Nosotros no nos sentíamos preparados, pero él decía que ya lo estábamos. ‘Y bueno, cuál es su nombre’ nos dijo. ‘Ya, ustedes son Fragile’. Frágil, pero en inglés. Nos propuso ese nombre luego de ver un afiche de uno de los discos de Yes que teníamos en el lugar donde ensayábamos. Nos gustó, pero en castellano”, explica Castillo.

Agrupación peruana Frágil en sus inicios. (Foto: Pável Ugaz)

Avenida Larco

“Avenida Larco” fue el primer álbum de Frágil. Es considerado uno de los más importantes de la historia del rock peruano. Y el tema principal, el que da título al disco, tuvo un videoclip que sería el primero en ser grabado en nuestro país.

“En ese tiempo estaba Morales Bermúdez en el gobierno y fue él quien llama a los grandes inversionistas, entre ellos a los dueños de los medios de comunicación, y les devuelve sus empresas. Dentro de este grupo llegaron los Delgado Parker. Los hijos de ellos Gustavo, Arturo y Álvaro Delgado Pastorino, estaban también Mauricio Alcántara Delgado, cuya madre era la dueña de radio Panamericana, y Alejandro Delgado que estaba haciendo una empresa de discos, una disquera que se llamó Pantel. Recibimos una llamada y nos proponen hacer un disco y un video. El video de ‘Avenida Larco’ salió antes del disco y fue el primer video musical de rock en castellano hecho en el Perú y hasta creo de Latinoamérica”, destaca el músico peruano.

Andrés Dulude compuso la canción "Av. Larco" . (Foto: Richard Hirano / El Comercio)

“El sexto Frágil”

“Lo grabamos en el estudio Elías Ponce a fines del 79, y tuvimos la suerte de trabajar con Elías Ponce Junior, que pasó a ser para nosotros el sexto frágil porque fue el punto a tierra para balancear todos nuestros sonidos y darle un color mucho más definido al grupo. Lo redondeó”, añade.

Tavo Castillo, recuerda, además, que “Avenida Larco” en un inicio era promocionado en afiches de sus espectáculos como “Viernes sangriento (la dolce vita)”. Fueron los hermanos Delgado Pastorino junto con Gustavo Delgado Párker, quienes lo eligieron como tema principal y le pusieron el nombre.

“Como era una canción que no era muy progresiva, era como el patito feo para nosotros, sin embargo los productores la vieron en una y nos dijeron: ‘Ese es el tema que vamos a lanzar’. Discutimos un poco con ellos, pero al final aceptamos porque nos dimos cuenta que sabían su negocio”, explica.

Separación

Un año y medio después, Frágil retomó su independencia, pero fue por poco tiempo. “Continuar solos fue difícil, buscamos otra disquera. Hicimos un segundo disco: ‘Serranio’ y un año después, lanzamos ‘Disco negro’; pero tuvimos problemas con los dueños de esa disquera, le entablamos un juicio por autoría porque siguieron editando nuestros discos durante dos años más. Al final, la justicia falló a nuestro favor”, destaca Castillo.

Lenny Kravitz

Tras superar esa mala experiencia, la banda viajó en 1992 a Estados Unidos para grabar su siguiente disco: “Cuento real”, en un estudio ubicado en Hoboken, Nueva Jersey.

“Como teníamos bastante aceptación del público, pudimos juntar dinero para grabar en Estados Unidos, en un estudio en el que estaba grabando Kravitz un disco que es muy conocido: ‘Are You Gonna Go My Way‘. Ellos grababan en la noche y nosotros en la mañana y la tarde. En ‘Cuento real’ tenemos varias fotos con Kravitz y su banda”, comenta el artista nacional.

1992: en el estudio Water Front Frágil junto a Lenny Kravitz y algunos de sus músicos. Los rockeros peruanos peruanos grababan en la mañana y tarde y el estadounidense de noche.

Idas y vueltas de Dulude

Luego de esa gratificante experiencia, una vez en Lima, la banda enfrenta su segunda separación de Andrés Dulude. “Nos dijo que tenía mucho trabajo, en ese tiempo era sonidista de Miki González y de varias bandas más, y se fue. Nos dejó en el aire, teníamos varias presentaciones programadas con la cervecería Backus, tuvimos que cancelarlas”, destaca el tecladista y flautista peruano.

La primera vez que Dulude dejó las filas de Frágil, fue en 1982, en medio de un compromiso que tenía la banda para viajar a Argentina. Aquella vez fue reemplazado por la cantante Piñín Folgado. Posteriormente, las voces de Jorge Pardo y de Santino de la Torre formaron parte del grupo, aunque sin la mística impresa junto a su cantante original.

“Con Piñín sacamos el sencillo ‘La nave blanca’ y ‘Antihéroes’, temas que tuvieron sus respectivos videoclips. Con ella tuvimos presentaciones en Argentina y en casi todo el Perú, hasta que tuvo que regresar a su país, y como era pareja de Luis Valderrama, él también nos dejó. Esa situación nos obligó a parar durante año y medio”, recuerda Octavio Castillo.

Ante la salida de Andrés Dulude, la argentina Piñín Folgado se une a la banda. Con ella graban el tema “La nave blanca”.

“Luego trabajamos con Jorge Pardo, pero era muy melódico para una banda de rock. Finalmente nos quedamos con Santino de la Torre. El mismo Andrés nos lo recomendó. Sobre la relación con Andrés con la banda debo decir que siempre ha sido como tener una nube oscura, pero nuestra amistad es otra cosa, nunca hemos dejado de ser amigos, incluso es padrino de mi hijo. La época con Santino fue muy buena, hicimos juntos el disco ‘Alunado’, también sacamos una nueva versión de ‘Avenida Larco’, un poquito más acelerada. Estuvimos con él desde el 94 hasta el 97”, destaca.

Frágil con Jorge Pardo en la voz.

Ambiciosa propuesta

En 1997, la Feria del Hogar le propone a Frágil formar parte del Gran Estelar, pero con Dulude en la voz. “Aquella presentación fue una de las más importantes que tuvimos, con más de 14 mil personas, nos pagaron muy bien. Después de esa presentación, continuamos con Andrés cinco años más. Luego vino Álex Rojas, el hijo de Gerardo Manuel, quien sigue con nosotros actualmente”, remarca Castillo.

La intermitencia de sus vocalistas y los problemas internos de la banda frenaron su despegue internacional. “Si yo o alguno de los creadores o dueños de la marca, hubiésemos tenido buena voz, hubiésemos cantado para no tener que pasar por todo lo que pasamos, pero ninguno tenía el registro que necesitábamos”, destaca el músico, piedra angular de Frágil.

En 2015, Frágil rompe definitivamente su vínculo con Dulude. El cantante a través de un comunicado en Facebook, dijo que había sido sacado de la banda.

“Un día nos hacen una entrevista para un evento en un estudio de grabación. Estábamos hablando de Andrés y César dijo un par de cosas que hizo que el reportero le diga al camarógrafo que no apague la cámara. Eso que dijo César lo sacaron como una primicia diciendo que Andrés dejaba la banda definitivamente porque se iba a Estados Unidos. Ese mismo día nosotros teníamos un show y se armó un bolondrón. En realidad no lo estábamos sacando de la banda sino que él nos decía que ya se iba a Estados Unidos, que no iba a poder estar fijo de la banda, decía que en cualquier momento se iba. Siempre le dio más prioridad a su trabajo como sonidista, lo llamaban para conciertos porque él trabajaba en una empresa y tenía un puesto importante”, asegura Castillo.

Rolling Stones

En marzo del 2016, los integrantes de Frágil ofrecieron una de sus más presentaciones más icónicos, como teloneros del show de los Rolling Stones en Lima. Castillo recuerda una anécdota de aquella ocasión.

“Bueno, nos dijeron que Jagger nos observaba durante nuestros ensayos, yo nunca lo vi. Fue una sorpresa. Lo que sí pasó fue que nos tomamos una foto, intercalándonos entre los Rolling Stone, pero nos hicieron firmar un documento en que se especificaba que nosotros no podíamos usarla en ningún lado, solo podías tenerla en tu casa y si alguien la veía y le tomaba una foto a la foto te metían una demanda de no sé cuántos miles de dólares. Y es mejor no tenerla, porque creo que se convertiría en una carga, en un problema”, destaca.

Terrorismo

A Frágil también le toco lidiar contra escenarios adversos, a causa del terrorismo que en aquella época se vivía en el Perú. “Nos pasaron muchas cosas, estábamos en medio del concierto, reventaba una bomba se iba la luz y se acababa todo. De pronto tuvimos que alquilar grupos electrógenos, teníamos miedo, cuando íbamos a la selva a trabajar, la situación era aún más difícil”, recuerda el fundador de la agrupación peruana.

De aniversario

Este año, el emblemático EP “Avenida Larco” cumple 40 años y para celebrar el importante acontecimiento, la banda reeditará el álbum en vinilo y grabará un nuevo videoclip del tema bandera del rock nacional.

“Se va a reeditar en vinilo, se está mandando a hacer en Europa, el material debe llegar entre agosto y setiembre. Tenemos también un disco en miras con varios de los singles recreados y estamos con un proyecto de renovación de la banda, de actualización. También se está haciendo un nuevo video de ‘Avenida Larco’ con varios invitados, personajes del medio musical del Perú que van a cantar partes del tema”, subraya ‘Tavo’ Castillo.

La banda Frágil grabando una sesión acústica en El Comercio. Foto: Richard Hirano/ El Comercio





