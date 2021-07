La cantante de cumbia Maricarmen Marín regresó a la televisión, luego de más de dos meses de ausencia, para contar detalles de su embarazo. Según reveló en el programa “Mujeres al mando”, ya tiene cuatro meses de gestación.

“Gracias, estoy emocionada. No entra tanto amor, emoción en mi cuerpo. Ha sido maravilloso todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. El día de ayer lo anuncié en mis redes sociales y la cantidad de mensajes, de amor, gracias por darse este tiempito. Teníamos que esperar este tiempo prudente, el doctor me dio el ok y me dijo que podía volver a empezar mi vida”, expresó a su regreso Maricarmen Marín.

“Al inicio tuve un susto pequeñito que se complicó con el tema de la columna, no podía ponerme los medicamentos que normalmente usaba para el dolor porque ya estaba gestando. Ahí hubo esta pequeña pausa en la que me encomendaba a Dios y hoy, después de 4 meses (de embarazo) estoy aquí... Estos primeros meses han sido muy tranquilos, se ha portado muy bien”, añadió.

Como se recuerda, hace un par de meses, la cantante Maricarmen Marín se alejó de la televisión para recuperarse de una lesión, según indicó en sus redes sociales. Desde entonces se especuló que podría estar embarazada, hecho que ella misma confirmó el último domingo 11 de julio a través de sus redes sociales.

A través de una publicación en sus distintas redes sociales, la popular jurado de “Yo Soy Perú” anunció que se encuentra en la dulce espera, por primera vez, fruto de su relación con el productor Sebastián Martins.

“¡Sí, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto. Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos para entregarte nuestra energía protectora. Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes”, anunció en su cuenta de Instagram.

