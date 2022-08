Susan Villanueva, hija de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” luego que su hermana Yessenia señaló que vive una situación difícil en Estados Unidos porque no cuenta con el respaldo de sus familiares que viven en ese país.

En conversación con Magaly Medina, la hija de ‘Melcochita’ señaló que ella no botó a su hermana menor de su casa. Todo lo contrario, ella dice haber sentido felicidad por tener a Yessenia cerca.

“Yo he vivido tantos años sola acá (en Estados Unidos) y para mí fue una alegría enorme haberla recibido a ella y a mi sobrino. Como ustedes pudieron ver, le hice un cambio de look y la llevé de shopping... No sé por qué se fue, ella esperó que yo me fuera al trabajo y 10 minutos después, mi papá (’Melcochita’) me llama para decirme ‘tu hermana agarró sus cosas y se fue’. Si ella todo el día estaba sola en mi casa con mi papá y mi padre es una persona tranquila y no la fastidiaba ni nada”, contó.

“Yo no entiendo por qué ella se fue de aquí. Yo en septiembre perdí todo porque hubo un huracán acá y yo no llamé a nadie. Yo no tenía ni una camisa y yo estoy volviendo a empezar desde abajo... Yo no llamé a los periodistas para decirles que me pasó esto y lo otro, uno se tiene que levantar solo”, añadió.

Finalmente, Susan Villanueva dijo que ella planeaba ayudar a su hermana Yessenia con su enfermedad: “Cuando ella se fue, a mí me dolió en el alma porque yo me dije ‘pon fin se vino mi hermana’ porque a las dos nos encanta cantar y nos íbamos al karaoke... Yo la quiero llevar al doctor porque acá hay tratamientos para que ella se pueda curar. Ella tiene que curarse porque acá hay tratamientos gratis”.

