Melissa Klug llegó al programa “América Hoy” y contó detalles poco conocidos de su relación con Jesús Barco. Según explicó, ella confía mucho en él y no tendría problemas en que juegue “pichangas” y pueda integrar el equipo de Once Machos, del cual formaron parte Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Durante su participación en el programa de América TV, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a su relación con el joven deportista que milita en el club Sport Boys y dijo que no le ha prohibido las “pichangas”.

Al ser consultada por si dejaría que Jesús Barco se sume a las filas de Once Machos dijo: “Obviamente, ¿Por qué no? Mira, el que te quiere engañar, en dos minutos lo hace. No necesitas una pichanga para eso”, aseguró.

Como se recuerda, tras las imágenes de infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y el acercamiento de Óscar del Portal con Fiorella Méndez, las “pichangas” con amigos fueron vistas como excusas para posibles infidelidades, por lo que diversos personajes de la farándula dijeron que no dejarían que sus parejas vayan a pichangas.

Tal es el caso de las conductoras de “América Hoy”, quienes señalaron que no dejarían que sus parejas vayan a jugar. Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza han asegurado que las “pichangas” están prohibidas para sus respectivas parejas.