Melissa Loza reapareció este miércoles en televisión y lo hizo en el programa “En boca de todos”, donde mostró su avanzado estado de gestación y ofreció algunos detalles de su embarazo.

Tras agradecer a toda la producción y a los conductores del programa que transmite América Televisión por la invitación, aseguró que su bebé “es una bendición que nos ha caído en el momento preciso”.

“Yo no sabía (que estaba embarazada). Las bendiciones caen de sorpresa. (Me enteré cuando) tenía dos meses (…) Fue muy emocionante (escuchar los latidos de su bebé por primera vez)”, agregó.

La ex chica reality, que hace solo unos días anunció que está esperando su segundo hijo después de 17 años, aseguró sentirse muy bien e indicó que a sus cinco meses de embarazo no ha presentado complicaciones.

Asimismo, hizo una drástica advertencia a sus críticos: "Soy una leona de las más bravas y no voy a permitir absolutamente nada de nadie. No me va a temblar la mano para tomar las decisiones que deba tomar”.

Finalmente, Melissa Loza indicó que ella y su novio, Juan Diego Álvarez, no piensa en casarse por ahora, pero sí tienen planes de matrimonio a futuro y prefirió no revelar el sexo de su bebé.