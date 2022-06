La modelo Melissa Paredes se presentó este jueves 16 de junio en el programa “Amor y Fuego”, donde tuvo una acalorada entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le hicieron diversas preguntas sobre su polémica separación de Rodrigo Cuba.

El popular ‘Peluchín’ le dijo en un momento de la conversación que Melissa Paredes había acusado “sin pruebas” un presunto maltrato psicológico de parte de su expareja; sin embargo, la modelo se defendió y aseguró que tenía pruebas de dichos episodios. Además, reafirmó que estaba separada de Cuba desde antes del ampay con Anthony Aranda.

“Acá tengo las pruebas, que por cierto por eso le había dicho a tu productor que quería venir antes, para pasarlo y le dijeron que no o no sé cuanto”, manifestó Melissa Paredes, quien tomó su celular para buscar nuevas capturas de comprometedores chats.

“Eso suena a acuerdo, a pacto y no nos gusta eso”, dijo Rodrigo González. “Suena a entrevista con Ethel”, añadió Gigi Mitre.

Luego, Melissa Paredes le dio a Rodrigo González su celular para que haga público nuevas conversaciones que evidenciarían que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ya no mantenían una relación sentimental.

VIDEO RECOMENDADO Melissa Paredes se defendió y mostró nuevos chats con Rodrigo Cuba. (VIDEO: Willax TV)

Por otro lado, a lo largo de la entrevista, Rodrigo González aseguró que Melissa Paredes tenía una “historia mal contada”, por lo que no se entendía su defensa. Además, le dijo que solía cambiar su versión en cada entrevista.

“Yo no veo en ningún momento que cambio, siempre digo lo mismo. Me he mantenido en lo mismo desde el día 1 que aparecí después del famoso ampay. Mi forma de ser, de hablar obviamente voy a cambiar”, replicó Paredes.