Conforme a los criterios de Saber más

Él es el ‘Hombre increíble’ y ella la ‘Mujer Indestructible’, y juntos forman una potente dupla televisiva. Rafael Cardozo y Micheille Soifer integran la nueva temporada de “Yo soy: Nueva generación”, el ‘reality’ de Latina que pone a prueba el talento para la imitación de concursantes menores de edad. “Esto es solo el inicio de varios proyectos juntos. Se viene una bomba”, asegura la cantante peruana.

LEE TAMBIÉN: Michelle Soifer confiesa que Gian Marco Zignago la impulsó para dedicarse a la música

En el espacio producido por Rayo en la botella, Soifer integra la mesa del jurado junto a Mauri Stern, Ángel López y Katia Palma; mientras que Cardozo acompaña a Karen Schwarz en la conducción.

“Rafael y yo venimos trabajando juntos desde hace casi diez años, aguantándonos, entre nosotros hay química, nos llevamos muy bien”, destaca la cantante. “Latina nos ve grabando cosas juntos en televisión y nos convoca porque ve algo especial en nosotros”, añade el presentador.

En diciembre del 2020, Micheille y Rafael deciden no continuar en “Esto es guerra” e inician nuevos caminos artísticos por separado. De la mano de la disquera peruana Monumental Music, la hija predilecta de Ventanilla, retorna a la escena musical con el lanzamiento de “La Nena”, single que en su semana de estreno supera los 6 millones de reproducciones en YouTube, se convierte en tendencia en la plataforma y logra meterse en el top Viral 50 en Perú de Spotify.

Rafael, además de conducir el programa “El búnker” de Onda cero, se suma a la conducción de “Emprendedor ponte las pilas”.

¿Cómo se han preparado para asumir este nuevo reto?

Rafael: Hace como cinco años tuve la oportunidad de tener mi primera experiencia en conducción con “Verano Extremo”, aprendí bastante; pero donde más aprendí fue en “Esto es guerra”, fue una universidad porque competimos, bailamos, actuamos.... Tenemos una buena formación y vamos a seguir mejorando, aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas.

Micheille: Como dijo Rafael, creo que no hay mejor escuela que los ‘realities’ en los que hemos participado, hemos aprendido en la cancha. Hoy trabajamos para Monumental Entarteinment, una productora de talentos donde tenemos gente que nos guía y nos enseña por dónde tenemos que ir. Somos profesionales con varios años en la televisión.

“Yo soy: Nueva generación” enfrenta en competencia a menores de edad. ¿El hecho de trabajar con niños y adolescentes representa mayor responsabilidad para ustedes?

Rafael: Tenemos mucha química con ese público, los conocemos y ellos también nos conocen, así que nos sentimos cómodos e identificados con ellos.

Micheille: Siempre hemos estado haciendo programas para niños, tengo hermanos pequeños, no se nos hará difícil desarrollarnos en ese ambiente, va a ser muy sencillo.

¿Qué otros proyectos laborales tienen juntos?

Micheille: Tenemos un proyecto bomba: Michi - Cardozo, grande y bonito. Le dimos una pausa para hacer “Yo soy: Nueva generación”. Junto a Monumental Entarteinment estamos ansiosos de mostrarlo.

Rafael: “Yo soy: Nueva generación” es una etapa de la nueva etapa.

Micheille, ¿qué tipo de jurado serás?

Micheille: Quiero ser parte mentor de los chicos porque de niña estuve en competencias, me he parado frente a un jurado para que me califiquen, sé lo difícil que es. Comprendo los nervios y cuánto cuesta aprenderte una canción. Me voy a basar mucho en el show, me considero una showman y quiero que los chicos entiendan que todo no es tener una buena voz, hay que hacer un espectáculo que el público reciba bien.

Rafael: Ella tiene cualidades musicales y está preparadísima, y si falla o no trata bien a los niños como se lo merecen, le voy a jalar las orejas.

¿Cómo fue este alejamiento de cinco meses? ¿Extrañaban la televisión?

Rafael: La televisión es un vicio, te vuelves dependiente porque es una vida loca, vas a 100 kilómetros por hora. Cuando renunciamos en diciembre sí que nos faltó algo, hemos estado como leones enjaulados.

Rafael Cardozo y Micheille Soifer se preparan para conducir juntos un nuevo programa de Latina. (Foto: Anthony Ramírez Niño de Guzmán)

¿Fue una decisión difícil dejar “Esto es guerra”?

Rafael: Para nosotros que somos históricos, creímos que era el momento de dar un paso más adelante y empezar esta nueva etapa, pero no fue fácil.

Micheille: Creo que “Esto es guerra” siempre va ser nuestra casa, siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que me dieron, pero hoy nos toca tomar nuevos rumbos, nuevos comienzos.

¿La posibilidad de regresar a ”Esto es guerra” ha quedado abierta?

Rafael: Creo que esto es un punto final. Empecé cargando vasitos, la gente creo que ese acuerda y fui subiendo poco a poco de escalón.

Micheille: Nosotros hemos dado todo lo que tuvimos que dar, todo tiene un inicio y un final, seguro en algún momento se dará la oportunidad de visitar el programa, pero creo que esa etapa de guerreros ya la guardamos en nuestros corazones.

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Michelle Soifer fue eliminada de 'Divas' tras discusión con el jurado

TAMBIÉN PUEDES LEER