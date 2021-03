En la más reciente edición del programa “Amor y Fuego” se difundieron unos audios donde Milett Figueroa expresa su malestar porque su hermano Helmut le habría estafado con 20 mil dólares.

La conversación fue grababa por Adela Osorio, expareja de Helmut Figueroa, donde se logró escuchar que Milett estaba decepcionada de su hermano. “Yo entré en crisis, no puede ser posible que la persona que supuestamente me amaba, me protegía como mi papá, me va a robar”, indicó en ese entonces.

“¿Por qué no me hizo invertir en nada? ¿Por qué no me hizo invertir en un departamento? ¿Por qué no me ayudó a hacer eso? Él lo único que hacía era ¡evento! ¡evento! ¡evento! Y no ayudaba en mi crecimiento, por eso yo me alejé de él un montón de tiempo, porque yo no veía la plata que a él le daban, a él le pagaban más”, añadió.

Ante esta situación, un reportero de “Amor y Fuego” se comunicó con la madre de Milett Figueroa y grande fue la sorpresa del hombre de prensa, quien tuvo que tolerar la ira de la modelo porque intervino en la llamada telefónica.

“A Milett no la metan”, expresó Mirtha Valcárcel con un tono desafiante.

“Que sea la última vez”, intervino una molesta Milett Figueroa.

La conversación completa entre el reportero de “Amor y Fuego” y la madre de Figueroa se podrá escuchar el lunes 8 de marzo.

