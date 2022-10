Natalia Salas dio a conocer a sus miles de seguidores de las redes sociales que el martes 4 de octubre se sometió a una segunda operación previo a iniciar su tratamiento de quimioterapias contra el cáncer de mama del que fue diagnosticada semanas atrás.

En los videos compartidos en su storie de Instagram, la actriz explicó que la cirugía consistía en colocarle un Port-a-Cath (catéter), un dispositivo que permite suministrar medicamentos y nutrientes, además de poder extraerle sangre al paciente.

“Tengo que estar a las 12 en la clínica para que me pongan el catéter, no tengo nervios hoy, a pesar de que me van a hacer la ‘dormición’. Lo que más me pasa de vueltas es que tengo que estar en ayunas, me van a poner el catéter a las 2, tengo que estar a las 12 y no como desde ayer”, se le escucha decir a Natalia en un inicio.

Posteriormente informó a sus fans que debido a que solo era proceso médico “ambulatorio” volvería ese mismo día a su casa. “Me voy a regresar hoy día a mi casa, pero tengo que estar a las 12, la operación es a las 2, dicen que dura hasta las 4 y, bueno, hasta que se me vaya la anestesia saldré de ahí a las 6... sin comer”, añadió.

Tras ello, la actriz de “No me digas solterona” volvió a reaparecer en sus redes sociales para informar que después de su última intervención se reuniría con el médico, quien le informará cuántas quimioterapias recibirá.

“Ayer regresamos y aproveché estar en mi cama. (…) Hoy creo que voy a saber, por fin, cuántas quimioterapias, de qué colores y cuándo empiezo con mi tratamiento. Bueno, hoy me voy a enterar y ya les cuento”, explicó la exconductora de “América Hoy”.