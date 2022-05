Mariana Vértiz, hermana de la conductora Natalie Vértiz y expareja de Gino Pesaressi, estaba comprometida en matrimonio con el veterinario Diego Callegari desde 2019; sin embargo, el matrimonio no se dará debido a que el romance terminó.

A través de su perfil de Instagram, la influencer compartió una fotografía en la que se luce sin su anillo de compromiso, el detalle no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes no tardaron en consultarle.

“¿Tu anillo de compromiso?”, le escribió una seguidora y la hermana de la conductora de “Estás en todas” respondió: “Ya no tengo”.

Pero no todo quedó ahí, otra usuaria fue más directa y le consultó si su romance con Diego había llegado a su fin: “Mariana cómo es eso que terminaste con Diego. Estuve de viaje una semana llego y me entero de que ya no están”.

Ante la consulta, Mariana respondió: “Yo también estoy decepcionada. A veces las personas no son lo que aparentan ser”.

Recibe apoyo de sus seguidores

Tras el anuncio, los fanáticos de Mariana Vértiz se solidarizaron con ella, le recordaron lo valiosa y gran mujer que es.

“Si decidiste separarte debe ser por algo y nadie más que a ti y a él les interesa y a nadie más debes dar explicaciones, todo pasa por algo. Suerte eres una bella”, “Mucha suerte todo en esta vida pasa por algo”, “Eres mucha belleza de mujer para ese chico. ¡Definitivamente buena decisión! Brilla mariana hermosa”, “Pero qué tal partidazo se perdió ese chico. Todo se acomoda @marianavertizg”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

