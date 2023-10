La cantante de cumbia Pamela Franco llegó al ser de “América Hoy” para despejar los rumores en torno a una posible separación de Christian Domínguez. Eso sí, aprovechó las cámaras para reclamarle un detalle que la perjudicó recientemente.

Y es que la cantante acusó a su pareja de haberse olvidado de pagar la cuenta del celular, por lo que le cortaron la línea y tuvo que pedir datos de internet prestados a la producción del programa. Según dijo, ellos dividen los gastos del hogar y a Domínguez le toca los teléfonos.

“Nosotros siempre, las funciones de la casa las dividimos, siempre me deja sin línea. Siempre es lo mismo. Al chico de producción he tenido que pedir que me comparta (datos de internet). Estoy indignada, son cuatro años que vivo así”, señaló Franco.

“El maneja algunas cosas de la casa y yo otras, entonces respetamos eso. Es un acuerdo, a él le corresponde el celular”, agregó la cantante de cumbia.

Pamela Franco reclama en vivo a Christian Domínguez

Por su parte, Christian Domínguez se defendió de las acusaciones y dijo que él ya había pagado la cuenta, por lo que debía esperar la reconexión. “Ya lo pagué hace unos minutos. Ella me avisa el día viernes”, aclaró.

Ante su respuesta, sus compañeros del programa “América Hoy” empezaron a señalar que habían visto actitudes de una persona tacaña en Christian Domínguez. “Yo si siento que Christian es un poco tacaño, porque siempre que vamos a pagar algo, él nunca paga”, dijo Brunella Horna.

