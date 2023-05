Pedro Suárez Vértiz dedicó una vez más un mensaje al ‘Cuto’ Guadalupe, sin embargo, en esta ocasión no eran consejos, eran disculpas ya que según el futbolista le hizo saber, sus palabras no fueron bien recibidas, además de alegar que en ningún momento le solicitó sus consejos.

Recordemos que el cantante aconsejó al ‘Cuto’ que “nunca mate al mensajero”, refiriéndose a Magaly Medina, ya que el futbolista arremetió en su contra, acusándola de no respetar la privacidad al hacer público el ampay, culpándola de haberlo puesto en esa difícil situación.

Ante esto, el futbolista respondió a sus consejos agradeciéndolos, pero recalcando que no son amigos y que se deberían dar en privado, no de esa manera, haciendo notar la incomodidad que esto le causó. “Le agradezco los consejos, a pesar de que no se los pedí, porque no somos amigos”, manifestó. “Creo que, en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, aseveró.

La respuesta el cantante no tardó en llegar y en esta ocasión se limitó a disculparse, ya que, según indica, en ningún momento quiso molestar.

“Al público le gustó mi texto, (pero) a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien. Por lo tanto, te pido disculpas…no me ligó”, se lee en un fragmento del post.