Magaly Medina, quien se ha caracterizado por sus constantes ampay a los futbolistas, sorprendió a sus seguidores tras revelar que se encuentra en Colombia, y que asistirá al próximo duelo de la Selección Peruana por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

La propia conductora de espectáculos reveló que acudirá al estadio Metropolitano de Barranquilla junto a su esposo, Alfredo Zambrano, pero no precisamente para alentar a la Bicolor.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, explicó la popular ‘Urraca’ a través de sus historias de Instagram.

Al ser increpada por sus seguidores, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” reconoció que el fútbol no es su deporte favorito: “He venido para acompañar a mi esposo, es algo que no hago, no me gusta el fútbol, pero él me invita a viajar por el mundo y yo también sé darle el gusto a él”, agregó.

Magaly Medina contó que asistirá al estadio en Barranquilla para ver el Colombia vs Perú junto a su esposo.

La revelación de Magaly Medina provocó la rápida reacción de los hinchas, incluso algunos aseguraron que su presencia en el estadio colombiano podría ‘salar’ a la Selección Nacional.

“La salada y su nube, no vayan”, “Vas a salar el partido, quedó demostrado que no simpatizas con nuestros jugadores”, “Ahora los jugadores estarán nerviosos”, fueron algunas de las críticas.

