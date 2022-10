Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, es otro de los artistas que formará parte de la nueva temporada de “El Gran Show”. Gisela Valcárcel decidió incluirlo en la lista de los 10 elegidos y lo presentó en la primera gala.

El artista callejero se mostró entusiasmado por su ingreso a la pista de baile, pero no pudo evitar ser consultado sobre el supuesto escándalo de infidelidad que protagonizó luego de ser acusado de engañar a su pareja Karelys Molina, ‘Robotina’, con su imitadora Yessenia Velásquez.

Tras negar haber sido infiel, el popular robot peruano aseguró que solo actuó por celos al ver que ‘Robotina’ se enviaba mensajes con Fabio Agostini, por lo que le pidió a la imitadora de su pareja grabar tiktoks para promocionar a un sauna.

“Hice mi broma pesada, pero lamentablemente pequé de inocente y no supe que esa señorita me iba a grabar, estoy muy arrepentido, y ‘Robotina’ me dejó por eso, porque esa señorita me grabó en el cuarto que nos dieron para cambiarnos”, aseguró.

‘Robotín’ también señaló que se retiró de cuarto que compartía con su pareja, pero confía en que su situación mejore a fin de retomar su relación de casi dos años.

SOBRE “EL GRAN SHOW”

El programa “El Gran Show” regresa a la televisión peruana luego de varios años de ausencia. En total serán 10 los concursantes en búsqueda del trofeo de campeón, entre ellos Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, entre otros.

Mientras en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

VIDEO RECOMENDADO Giuliana Rengifo asegura que sacará disco