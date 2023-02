La exchica reality Tepha Loza reapareció en televisión para contar detalles de sus nuevos proyectos profesionales y confesar que atraviesa un feliz momento con su pareja Mario Neumann. Además, reveló que le gustaría convertirse en madre este 2023.

En entrevista con América Espectáculos, la hermana de Melissa Loza confesó que actualmente se encuentra enfocada en construir su hogar al lado de su pareja, con quien planea convertirse en madre en los próximos meses.

“Es algo que anhelo hace muchos años. Yo soy una persona súper tranquila, hogareña, familiar. Ahora que estamos conviviendo la mayoría de nuestro tiempo con los bebés es algo que me nace, el ser mamá, es algo que anhelo con muchas fuerzas. Si se da este año yo sería la mujer más feliz”, contó Tepha Loza.

“Estamos viviendo una etapa linda, sé que es paso a paso. Ahorita queremos fluir, estamos avanzando súper bien y creando nuestro hogar. No es alguien que conozco de la noche a la mañana y ya quiero soñar con él, ya lo conozco hace años y si no fluyó antes es porque no era el momento, estaba en una época más inmadura donde veía otras cosas que no tenían valor”, añadió.

Por otro lado, Tepha Loza también se refirió a la posibilidad de volver a formar parte de “Esto es guerra” y aseguró que no cierra las puertas a un futuro regreso; sin embargo, su prioridad es formar su familia.

“Si me gustaría, pero ahorita estoy un poco lesionada todavía. Sé que la competencia está súper fuerte y no puedo decir ‘nunca más’, cualquier cosa puede pasar en la televisión, así que nada, a seguir entrenando e igual tengo otros proyectos de vida. Estoy tratando de tener mi familia y sería un poco imposible regresar, pero si se da la oportunidad este año, encantada”, reveló la modelo.

Brunella cuenta que Richard no tiene permiso para ir al sauna