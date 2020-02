Vanessa Jerí era estudiante universitaria cuando el productor Efraín Aguilar le propuso hacer un cásting para formar parte de la exitosa teleserie “1000 oficios". Ella aceptó, desconfiada, pues la televisión le era ajena. Tras esa experiencia, su vida nunca más volvió a ser la misma

Interpretar a Carola, una de las ‘Hermanas terremoto’ de la recordada serie de Panamericana TV, le dio gran popularidad y la posibilidad de iniciar una fructífera carrera televisiva.

Vanessa también ha integrado el elenco de actores de “Habla Barrio”, “Las vírgenes de la cumbia”, “Camino a casa”, “Rita y yo”, “La bodequita”, “Los amores de Polo”, entre otras ficciones de TV. En el cine, la actriz formó parte de la película “Mañana te cuento 2”.

En mayo del 2012, la artista se unió al programa juvenil de ATV “Combate”. Un año después, se sumó a las filas de “Esto es guerra”.

Jerí ha experimentado en la conducción. Estuvo al frente de los fenecidos espacios, “Mil disculpas”, “La súper movida” (2013) y “Hola a todos”.

Actualmente, se encuentra alejada de los escenarios televisivos. Está enfocada a su rol de madre. En octubre del 2019 dio a conocer la llegada de su bebe,

“Quería contarles que hace unas semanitas di a luz y estamos infinitamente felices y enamorados. (...) Tengo que reconocer que le tenía un poco de ‘miedo’ al post parto, pero conociendo mi personalidad y carácter me dije ‘no le tendré miedo’ y no lo tuve o quizás no lo sentí, porque mi mente comandó a mi cuerpo y así fue. No todas reaccionamos igual, paciencia, respeten sus emociones chicas”, escribió la actriz.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, compartimos imágenes de diferentes etapas de la vida de la actriz.