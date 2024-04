Yaco Eskenazi salió al frente para marcar su posición frente a lo dicho por Ethel Pozo, quien señaló que había terminado su amistad con Natalie Vértiz a raíz de unas recientes declaraciones de la modelo en su programa sabatino. Según expresó el exchico reality, una broma la tomó demasiado en serio.

Todo empezó cuando Natalie Vértiz dijo en el programa “Estás en todas” que la casa de Ethel Pozo es del mismo tamaño que la de Jefferson Farfán, luego que la hija de Gisela Valcárcel apareciera con un rostro de sorpresa en una nota de “América Hoy”. Al respecto, Pozo se mostró muy afectada y pidió que no mienta porque nunca había ido a su casa.

Tras esto, Yaco Eskenazi salió en defensa de su esposa y aseguró que las declaraciones de Natalie no fueron con ánimos de ofender a nadie; sin embargo, no le preocupa si alguna persona decide alejarse de su vida.

“Yo no creo que las amistades se puedan romper así de fácil, cuando hay un sentimiento de por medio, entre dos personas que han sido amigas, no es como ‘bueno, no me gustó lo que hiciste, ya no quiero ser tu amigo’. Yo no veo las amistades así, pero si las otras personas ya no quieren ser mis amigos, tengo suficientes amigos en el mundo… Yo no he peleado con nadie, si quieren que sus bromas se tomen siempre bien, eso no es cosa mía”, aseguró Yaco al diario Trome.

“En mi vida hablaría mal de Ethel, para mí es mi amiga hace seis años, nunca hemos tenido una discusión y por una broma que no le gustó ahora ‘ya no somos amigos’. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”, agregó.

Como se recuerda, Ethel Pozo indicó en “América Hoy” que su amistad con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi había llegado a su fin; sin embargo, podría cambiar de opinión si es que la reina de belleza se retracta en vivo.

“Siento que hay algo contra mí. La única forma (que se reconcilien) sería que ella acepte públicamente que mintió, porque yo no perdono”, aseguró la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo acusa a Natalie Vertiz de no ser su amiga