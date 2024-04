Gran sorpresa ha generado la salida del ex guerrero Yaco Eskenazi de América Televisión, por lo que muchos se preguntan, ahora a qué se dedicará el ex conductor. Teniendo en cuenta su desenvolvimiento ante las cámaras y su pasión por el fútbol, el artista ha contado en diferentes medios de comunicación, cuál será su nuevo trabajo. En la siguiente nota, entérate del nuevo rubro al que se dedicará el ex chico reality.

¿A QUÉ SE DEDICA YACO ESKENAZI TRAS ALEJARSE DE LA TELEVISIÓN?

Tras su desvinculación de Canal 4, Yaco Eskenazi ha encontrado nuevas oportunidades laborales y emprendimientos.

El exguerrero, reconocido por su garra, perseverancia y carisma, decidió incursionar en el mundo del podcasting con su proyecto “Palabra de Hincha Sin Floro”, centrado en el ámbito deportivo.

Además, diversificó sus actividades al abrir una barbería y expresó su interés en convertirse en creador de contenidos en redes sociales, explorando así nuevos horizontes fuera de la televisión.

A pesar de su paso por la televisión, Eskenazi demuestra adaptabilidad y determinación para seguir adelante en diferentes campos laborales.

¿ES CIERTO QUE YACO ESKENAZI TIENE PROBLEMAS EN SU MATRIMONIO?

Yaco Eskenazi reveló en una reciente aparición en televisión nacional que enfrentó dificultades en su matrimonio con Natalie Vértiz.

Durante su entrevista en ‘Magaly TV, La Firme’, Eskenazi confesó que hubo un período complicado en su relación, especialmente debido a la constante ausencia de Vértiz, quien viajaba frecuentemente al extranjero debido a sus compromisos como modelo y figura reconocida.

Esta separación física habría creado una “brecha” entre la pareja, que inicialmente no percibieron.

Sin embargo, Eskenazi destacó que lograron superar esta difícil etapa mediante la comunicación y la honestidad. Tras enfrentar la situación y discutir abiertamente sus sentimientos, la pareja pudo reconocer los problemas y tomar medidas para fortalecer su relación.

Eskenazi mencionó que la pandemia les brindó la oportunidad de reflexionar y decidieron tener a su segundo hijo, lo que contribuyó a renovar su vínculo afectivo.

En última instancia, Eskenazi enfatizó que, aunque su matrimonio no está exento de desafíos, la comunicación constante y el amor mutuo son fundamentales para mantener su relación sólida.

A pesar de los altibajos, Eskenazi y Vértiz están comprometidos a trabajar en su matrimonio y disfrutar de la familia que han formado juntos.

QUÉ ES UN PODCAST

Un podcast es una forma de contenido digital que consiste en una serie de archivos de audio o video que los usuarios pueden escuchar o ver en línea o descargar a sus dispositivos para escuchar en cualquier momento. Estos archivos suelen estar organizados en episodios y abarcan una amplia variedad de temas, desde noticias y entrevistas hasta narrativas de ficción y debates de opinión. Los podcasts son accesibles a través de plataformas de streaming en línea o mediante aplicaciones especializadas, lo que permite a los oyentes suscribirse a sus programas favoritos y recibir automáticamente nuevos episodios a medida que se lanzan.

Una de las características distintivas de los podcasts es su naturaleza bajo demanda y su flexibilidad para adaptarse a los horarios y preferencias de los oyentes. A diferencia de la radio tradicional, los oyentes pueden elegir qué episodios escuchar y cuándo hacerlo, lo que les brinda un mayor control sobre su experiencia auditiva. Además, los podcasts son una plataforma versátil que permite a los creadores de contenido llegar a audiencias globales sin las limitaciones geográficas de la radio terrestre.