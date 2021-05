Conforme a los criterios de Saber más

Yaco Eskenazi ganó popularidad en Perú tras su ingreso al reality “Esto es guerra”, en 2012, sin embargo, su debut en la pantalla chica ocurrió antes de ello. Fue en el programa “Habacilar” que tuvo su primera etapa en TV como uno de los modelos esporádicos del programa conducido por Raúl Romero.

Después de esto, Yaco Eskenazi ha demostrado un gran crecimiento en su carrera, prueba de ello es su vigencia en el programa “Esto es guerra”, su trabajo como conductor en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, su participación en diversas telenovelas y su nombre en los créditos de películas como “Once Machos”. Por si fuera poco, su vida personal también ha encontrado estabilidad al lado de su esposa Natalie Vértiz.

Según contó el propio Yaco a El Comercio, su vida tomó un rumbo fijo cuando conoció a Natalie Vértiz en “Esto es guerra”. La modelo venía de representar al Perú en el Miss Universo 2011 y fue tentada para ingresar al reality, no dudó y se aventuró en 2013. Yaco era el líder del equipo de ‘Los Leones’ e hizo decenas de sorpresas con tal de ganarse el corazón de la modelo.

El 15 de agosto de 2013, Yaco le pidió matrimonio a Natalie en vivo. En marzo de 2014 nació su primer hijo, Liam, y un año después se casaron por civil en una ceremonia televisada.

Ahora, después de sobrepasar diversas etapas, la pareja ha consolidado su amor con el anuncio de su segundo hijo.

“Para nosotros es una bendición total encargar un bebé, estamos felices y disfrutamos mucho esta etapa. Natalie es mi cable a tierra. Mi hijo y mi familia son las personas por las que hago todo, mi crecimiento y todo lo que hago tiene que ver con ellos, son mi motor y mi mayor impulso”, contó Yaco Eskenazi.

Sobre la polémica en torno a su distanciamiento en 2020, Yaco aclaró que nunca dudó que quería estar con Natalie Vértiz. “Como todas las parejas hay momentos difíciles en los que los caminos pueden tomar distancia, pero el amor siempre estuvo ahí, el respeto y la intención de estar juntos también. Nunca dudamos que queríamos estar juntos. Lo superamos con trabajo y amor”, aseguró.

ETAPA DE APRENDIZAJE

Yaco Eskenazi, con más de 10 años en la televisión, considera que todavía se encuentra en una “etapa de crecimiento”, pues su filosofía de vida es siempre ir para adelante y enfrentarse a las adversidades que le proponga la vida.

“Estoy en una etapa de crecimiento, de forjar un camino que me ayude a seguir creciendo. Trato de hacer todo, si mi cuerpo y mis ganas de trabajar me dan para eso voy para adelante. Si tengo que ser conductor, actor, bailarín o lo que sea voy, no me hago ‘paltas’”, manifestó.

“La verdad, creo que de alguna manera en mi cabeza siempre supe que quería cumplir mi sueño, parte de eso es creértelo desde el comienzo. Siempre creí que podía y nunca paré de soñar. Así fui avanzando en la vida… Este es un momento en el que hay que estar agradecido del trabajo y estoy feliz porque lo tengo, así que aprovecho para hacer de todo”, agregó Eskenazi.

Frente a las críticas por su etapa como chico reality y su participación como conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, aseguró: “Simplemente no las veo, no les presto atención y vivo de acuerdo a como soy. No critico a nadie, no juzgo el trabajo de nadie y vivo feliz. Si acepto una crítica es de mi familia, de quienes me conocen y me quieren, la crítica de una persona tras la pantalla no le hago caso”, dijo.

AMANTE DEL FÚTBOL Y EL DEPORTE

Hincha acérrimo de Alianza Lima, pero con formación en la “U” de América. A sus 19 años, Yaco Eskenazi llegó al club Sport Boys, donde participó de algunos encuentros, pero una lesión lo alejó de las canchas. En 2004 su nombre volvió a tomar fuerza con su llegada al Club Centro Deportivo Municipal, donde casi logra el sueño del ascenso, pero tras perder la final con Sport Ancash decide retirarse del fútbol.

Ahora, Yaco sigue muy de cerca las incidencias del club de sus amores y celebró que Jefferson Farfán haya retornado al club blanquiazul, ya que además de ser un ídolo, es un gran amigo. “Hablo con él cada cierto tiempo y definitivamente, como hincha, pienso que tenerlo en nuestro equipo le da otro sabor y nivel. Me da mucho gusto”, expresó tras celebrar que el club Alianza Lima y Nike hayan apostado por una camiseta alterna con tecnología sostenible.

