Paolo Guerrero se encuentra en medio de la polémica tras ser protagonizar una fuerte discusión con un reportero de Magaly Medina. Al parecer, el futbolista habría amenazado al hombre de prensa.

“¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente a Paolo Guerrero en el avance difundido por el programa de espectáculos.

“No te hagas el loco... primera y última vez te digo. ¡Ya vas a ver lo que te va a pasar!”, agrega Paolo Guerrero, señalando con su dedo a la persona que grababa toda la situación.

Paolo Guerrero se defiende

Luego de que se emitiera el video, el popular ‘Depredador’ indicó que las imágenes no reflejan lo que realmente sucedió. Además, hizo énfasis que el reportero le faltó el respeto.

“No soy bueno para hacer este tipo de vídeos, me veo en la obligación de hacerlo (…). Me gustaría decir que el día de ayer tuvo un altercado con un reportero de ese programa, de la señora que tiene un problema conmigo, rencor, por lo que pasó en el pasado, no hace falta mencionarlo”, dijo el delantero de César Vallejo.

“Nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a la señora que manden a sus reporteros que no me falten el respeto, eso no los voy a aceptar. Me han hecho una serie de preguntas, que trato de no darle bola. Lo que no voy a acepar es que me falten el respeto. Que se rían ‘cachosamente’ en mi cara. Quiere que yo haga al algo que yo no pueda hacer sobre mi comportamiento”, agregó.

Finalmente dejó en claro que reaccionó de ese modo porque el reportero le faltó el respeto. “Quiero hacer bastante énfasis, ustedes son muy expertos en eso. Ustedes editan muy bien los vídeos, no van a poner lo que tu trabajador me dijo, que me faltó el respeto. Una acción tiene una reacción. De loco no voy a actuar así, es por algo”, explicó.