Magaly Medina usó unos minutos de la última edición de su programa ‘Magaly TV: La Firme’ para responder a las acusaciones del psicoterapeuta Tomás Angulo, quien la acusó de haberlo vetado de ATV.

“Ya no puedo entrar a ATV y nunca me han explicado el porqué, pero se supone. Antes iba al canal casi todos los días: me llamaban de los programas de Paco Bazán, el de JB, de los noticieros. Cuando pedí explicaciones, nadie me dijo nada”, mencionó el doctor en una entrevista para La República.

Ante ello, Medina explicó que el distanciamiento con el terapeuta se dio debido a una discrepancia surgida en su programa ‘Mande, quien mande.

“Ahora resulta que la victimización está de moda, todo lo que pasa en este canal se lo atribuyen a mí. Lo que pasa es que si tuve una discrepancia con Tomás Angulo porque se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ el 12 de abril de 2023 para decir algo que nada tenía que ver con lo que venía a decir acá”, dijo la periodista de espectáculos.

“Él se puso en un plan, fue a decir algo en contra de lo que aquí se hacía en este programa cuando se ayuda a las mujeres y que él había sido invitado para que diera su opinión profesional al respecto (…) pero si te invitan a otro programa no vas a venir a decir todo lo contrario del programa que has estado viniendo año tras año. Por eso dije si él piensa de esta manera no vas a ser invitado a mi programa hasta que vuelva a la cordura”, agregó.

Asimismo, Medina presentó pruebas que desmienten las afirmaciones del especialista, ya que ha participado en otros programas hasta abril de este año y se han cruzado en los pasillos del canal.

“Pero él ha estado viniendo a ATV, ha venido el 12 de abril de 2023, tenía incluso una secuencia en el canal ATV+. ‘Te escucho con Angulo’ se llama su secuencia. Mi comentario fue en abril de 2023 y al siguiente día no hubieses venido”, mencionó

“Luego el 26 de enero de 2024, él era invitado del programa matinal, creo que hasta el mes de abril ha sido invitado. Yo me lo he encontrado un par de veces. Él intentando hacerme conversa mientras yo apretaba el botón del ascensor que sube a mi oficina, pero lo he saludado correctamente y punto. Yo no sé de donde viene el plan de victimizarse”, finalizó.