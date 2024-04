La productora y cineasta peruana Yiddá Eslava protagonizó un nuevo escándalo mediático, esta vez al insultar gravemente a una comunicadora de televisión, quien filtró en el programa “América Hoy”, un audio privado donde hablaba de su negociación con Julián Zucchi por los bienes que tienen en común.

De ese modo, tras notar que su conversación con la periodista Verónica Rondón fue transmitida en televisión, Yiddá eslava calificó de irresponsable por exponerla, por lo que también le propinó diversos insultos de grueso calibre.

“Veronica, cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... la única pu.. negociación que había tenido con Julián (Zucchi) desde hace 6 meses”, dijo Eslava muy furiosa.

Tras ello, la también actriz cuestionó la ética periodística de la comunicadora, alegado que fue irresponsable, además de perjudicar el trato que realizaba con su expareja. Por otro lado, recalcó que ella no dio autorización para difundir ese mensaje.

“Yo nunca te di una declaración para exponer esta conversación. Jamás. Jamás de los jamases. Yo hablé contigo en privado. (...) No, soy yo la que te dice que eres una irresponsable”, complementó.

Ante el reclamo de Eslava, la comunicadora de “América Hoy” advirtió que también Julián Zucchi le declaró contándole detalles exclusivos de su proceso legal.

Sin embargo, la cineasta sentenció indignada: “Yo jamás he salido a hablar de los bienes. Me doy cuenta de que eres una periodista doble clara”.

Por otro lado, la directora de cine no dudó en justificar su reacción, alegando que perdió el control debido a la magnitud del daño que, asegura, haber recibido.

“Ella siempre se mostró como una persona confiable. Pese a que le decía que no podía confiar en nadie, siempre dijo que podía recurrir. Yo soy un ser humano, y me exalto, y cuando se meten con mis hijos aún más”, dijo en “Magaly TV, la irme”.