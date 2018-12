YouTube: Juan Darthés rompe su silencio y afirma esto sobre grave denuncia por violación | VIDEO

El actor argentino Juan Darthés habló por primera vez sobre la grave acusación que planteó en su contra su joven colega Thelma Fardín. Ella señaló en cadena nacional que Darthés la violó durante el rodaje de la serie "Patito Feo" en Nicaragua hace nueve años. Las declaraciones del acusado circulan en YouTube.

En diálogo con el periodista Mauro Viale, Darthés dijo estar bastante afectado por la acusación pues "es falsa". Asimismo, dijo sentirse "muerto" porque "la opinión pública ya lo condenó" sin que haya pruebas de la denuncia en su contra.

"Los médicos me recomendaban que no mirara (lo que sale en la televisión). Pero decidí ayer mirar un poco. A partir de eso no puedo explicarte la noche que pasé", inició en diálogo con "América 24".

"Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar y lo único que me interesa a mí es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa: nunca violé ni acosé a nadie. Nunca violé a una persona", añadió en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

La declaración tomó otro matiz cuando Juan Darthés pasó de acusado a acusador. Él señaló que fue Thelma quien se le insinuó y tuvo que rechazarla porque ella era una menor de edad.

"Le dije '¿qué te pasa? Yo soy un tipo grande'. Mis hijos tenían la misma edad que ella. ¿Cómo pudo hacer una cosa así?", manifestó Juan Darthés.

El experimentado galán dijo ser consciente que la batalla de la opinión pública la ha perdido. "Si yo fuera el país también creería eso con 100 mujeres avalando cosas que nadie sabe son ciertas", continuó.

Juan Darthés señaló, a manera de defensa, que tras el fin del rodaje fuera del país Thelma se sentó a su lado en el avión rumbo a Argentina.

"No pasó absolutamente nada. Fui yo el que la saqué de la habitación. Le dije 'vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'. Golpeó la puerta ella para decirle que no le funcionaba una llave y que quería llamar de mi teléfono para que la arreglen. Y no pasó absolutamente nada. Ella se me insunó. Me quiso dar un beso y le dije ¿qué te pasa?", concluyó.

NO ES LA ÚNICA DENUNCIA EN SU CONTRA

"Estoy muerto, cívicamente, en cuanto a mi carrera también. Pero no me importa. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer", finalizó.

Cabe indicar que Thelma no es la única actriz argentina que ha denunciado a Juan Darthés por algo tan delicado como una violación. Ya lo hizo la también actriz Calu Rivero hace unos meses.

La denuncia de Fardín contra Darthés desató una ola de solidaridad en favor de la ex 'Patito Feo'. Desde hashatgs hasta pronunciamientos públicos de periodistas, deportistas famosos y políticos.