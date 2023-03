El proyecto más trascendental de su vida se convirtió en una amarga experiencia. Jena Malone, quien le dio vida a Johanna Manson, una de las ganadoras proveniente del Distrito 7, utilizó sus redes sociales para contar uno de los pasajes más tortuosos de su vida.

“Estábamos filmando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a ese campo para poder llorar y ´capturar este momento´. Ese tiempo en Paris fue extremadamente duro para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me hice cercana, y este increíble personaje que me tocó interpretar. Fue una mezcla arremolinada de emociones que ahora estoy aprendiendo a clasificar.

Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero desenfreno de la vida. Cómo sostener el caos con la cabeza. He trabajado muy duro para sanar y aprender sobre la justicia, sobre cómo hacer la paz con la persona que me violó, y conmigo misma. Ha sido duro hablar sobre Los juegos del hambre y Johanna Mason sin sentir lo punzante de ese momento, pero estoy lista para moverme y reclamar la alegría y el logro que sentí. Mucho amor para los sobrevivientes ahí afuera. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para quien sea que necesita hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para ser escuchado”, decía la leyenda de su publicación.

Según la joven actriz, el suceso de dio durante el rodaje de la segunda parte de filme, el cual se tuvo que dividir en dos debido a su larga duración. Además, Malone aseguró que después de todos estos años está lista para superarlo y no está en sus planes revelar el nombre de su agresor debido a la cultura de cancelación de los últimos tiempos.