La actriz Dakota Johnson cumple 30 años este viernes con la vista puesta en nuevos horizontes profesionales con los que pueda dejar atrás, definitivamente, su imagen artística casi siempre relacionada con la trilogía erótica de “Fifty Shades”.

Estos son algunos puntos esenciales de la biografía de Johnson (Austin, EE.UU., 4 de octubre de 1989) en su treinta aniversario.

“FIFTY SHADES” Y LA FAMA MUNDIAL

Hija de Melanie Griffith y Don Johnson, aunque el divorcio de sus padres hizo que creciera junto a su padrastro Antonio Banderas, Dakota Johnson sabía muy bien lo que era el mundo del cine, pero tras algunos roles pequeños (“The Social Network”, 2010; o “21 Jump Street”, 2012) el mundo cambió por completo para ella cuando fue seleccionada para interpretar a Anastasia Steele en “Fifty Shades”.

Las tres películas ("Fifty Shades of Grey", 2015; "Fifty Shades Darker", 2017; y "Fifty Shades Freed", 2018) recaudaron en total 1.324 millones de dólares, y, aunque las críticas fueron pésimas, Johnson fue en muchas ocasiones el único punto positivo que la prensa salvó de las adaptaciones de las novelas de E.L. James.

NUEVOS HORIZONTES EN EL CINE

La comedia femenina "How to Be Single" (2016) fue uno de sus primeros intentos por ser protagonista más allá de "Fifty Shades", pero desde que se despidió de Anastasia Steele la actriz ha encadenado proyectos en el cine de lo más interesantes.

Así, Johnson trabajó bajo las órdenes de Luca Guadagnino en “Suspiria” (2018); formó parte del brillante elenco coral de “Bad Times at the El Royale” (2018) junto a Jeff Bridges, Chris Hemsworth y Jon Hamm; y este año ha recibido buenas críticas en EE.UU. por la cinta independiente “The Peanut Butter Falcon”, donde comparte protagonismo con Shia LaBeouf.

CHRIS MARTIN, UN AMOR DISCRETO

Pese a que suele ser un objetivo muy codiciado por la prensa del corazón, Johnson trata de mantener su vida privada en la intimidad y, en muy pocas ocasiones, se ha dejado ver junto a su pareja, el cantante británico y líder de Coldplay, Chris Martin.

No obstante, los fotógrafos estuvieron de enhorabuena la pasada semana ya que la actriz y el músico posaron juntos para la prensa en una gala benéfica organizada en Nueva York (EE.UU.) por el actor Forrest Whitaker.

UN PODCAST CONTRA LA AGRESIÓN SEXUAL

Hace un año, Johnson publicó en su perfil de Instagram, donde tiene ahora 2,8 millones de seguidores, su número de teléfono para que las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual pudieran enviarle mensajes de audio y contar sus historias.

Esta misma semana, la actriz anunció el lanzamiento de “The Left Ear” (tu oído izquierdo, en inglés), un podcast en el que se podrán escuchar los testimonios de esas víctimas que decidieron compartir con Johnson sus traumáticas experiencias. EFE