En Estados Unidos es normal ver actividades extrañas diariamente, así que dos hombres en terno, corriendo y jugando por el Central Park de Nueva York no sería fuera de lo ordinario... a menos que uno de esos tipos sea Justin Bieber, tal y como pasó para un video especial del programa de Jimmy Fallon disponible en YouTube.

Como se aprecia en YouTube, el presentador de televisión Jimmy Fallon convenció a la estrella musical canadiense, Justin Bieber, a correr salvajemente por el Central Park de Nueva York vestidos con terno y bigote bailando la popular canción del cantante: "What Do You Mean".

Muchos de los transeúntes ni se inmutaron ante tal situación, sobre todos los que disfrutaban de la paz y tranquilidad de estar cerca a la famosa Fuente Bethesda. Mientras que otras personas se reían a lo lejos, desconocían de qué se trataba todo el alboroto.

Es así como comienza la grabación en directo de "The Tonight Show" desde el Central Park, estos dos personajes incógnitos continuaron la tradición de Jimmy Fallon, pues no es la primera vez que el cómico presenta una secuencia como esta; muchas celebridades han formado parte de esta locura, como Cristina Aguilera y Maroon 5. Sin embargo esta oportunidad al lado de Justin Bieber, fue todo un espectáculo.

DATO

Al cierre de este artículo, el video tiene más de 165.000 reproducciones en YouTube.