Naya Rivera tenía dos tipos de sonrisas. Basta hacer una búsqueda rápida en internet para darse cuenta de que en las imágenes posadas sus dientes no aparecen. Por el contrario, en las fotografías que la capturan de forma espontánea su sonrisa es amplia y brillante. Hay personas que sonríen tan bien que cuando se molestan es difícil tomarlas en serio. Naya no era una de ellas. En sus imágenes, tanto posadas, como espontáneas o en personaje es evidente que podía, también, proyectar una imagen de chica dura, fuerte, acorazada, de las que son capaces de hacerle frente a todo y a todos.

El personaje que la convirtió en una estrella de la televisión de Estados Unidos pertenecía al universo de “Glee”, una serie musical que consiguió gran audiencia y buenas críticas. La serie consiguió tanta popularidad que tuvo un spin off y una película que llegó a los cines. Santana Lopez, una estudiante de secundaria interpretada por Rivera, tenía algunas cosas de Naya. Era fuerte, testaruda, intensa, pero a la vez, cuando la trama lo requería, podíamos ver a una Santana tierna, vulnerable, conflictuada. Debía lidiar con una sexualidad en desarrollo y su enamoramiento con una compañera de clase la elevó a ícono de la comunidad LGBTIQ.

Nace una estrella

Naya Rivera participó en 116 episodios de los 121 que tuvo “Glee”. La primera vez que apareció en la serie fue en el primer episodio. Exactamente en el minuto 8:12, como miembro de una corte de chicas populares que se burlan de un video musical de Rachel, la protagonista de la serie. Tal vez algo que hizo que “Glee” fuera una serie que calara en la audiencia fue que, si bien el protagonismo parecía radicar en pocos personajes, pronto comenzaron a haber nuevas subtramas que nos acercaban a “los otros”, aquellos que no eran blancos, o rubios. De pronto, conocimos las historias del chico gay que sufre de bullying, de la chica con sobrepeso que debe aprender a aceptarse, del chico en silla de ruedas que quiere tener una vida sin limitaciones y, también, de la chica que descubre que es lesbiana y que pertenece a la minoría latina dentro de la escuela.

Poco a poco Santana empezó a tener mayor protagonismo en la historia y según, la misma Naya, eso originó algunos problemas con Leah Michelle, la actriz que protagonizaba la serie. “A medida que el programa progresó, esa amistad comenzó a romperse, especialmente cuando Santana pasó de ser un personaje de fondo a uno con tramas más grandes y más tiempo en pantalla”, escribió en su libro “Sorry not sorry: dreams, mistakes, and growing up” publicado en 2016.

La serie concluyó hace cinco años. Pero el personaje de Naya Rivera, Santana Lopez, caló, como lo han demostrado las múltiples muestras de cariño, afecto y dolor ante la noticia de su fallecimiento. “No nos tomó más de un episodio o dos para darnos cuenta de que tuvimos la suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar”, dijeron los productores Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan al enterarse de que Naya se había ahogado en el lago Piru, al sur de California, el 8 de julio pasado. “Naya podía actuar, podía bailar y podía cantar (¡que si podía cantar!) Podía hacer una broma y aplastarte con una escena emocional. Podía moverse entre ser aterradora, dura y profundamente vulnerable con facilidad. Fue una alegría escribir para ella, una alegría dirigirla y una alegría estar cerca de ella”, afirmaron mediante un comunicado.

Los productores también se refirieron a lo arriesgado del personaje de Naya al tener que interpretar a una chica enamorada de su compañera de escuela. “Fue una de las primeras veces que se vio una relación abiertamente lésbica de secundaria en la cadena de televisión y Naya entendió lo que ‘Brittana’ significaba para las muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez. Naya siempre se aseguró de que el amor de Santana por Brittany se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras. Naya siempre se conmovió con las chicas que se acercaban a ella para decirle cuánto les afectaba el amor de Santana y Brittany”.

Naya era consciente de la relevancia de su papel y la responsabilidad de encarnar a Santana. Hoy, que en Hollywood surge el debate sobre si es correcto o no que un actor heterosexual interprete a un personaje homosexual, vale la pena recordar lo que Rivera le dijo a Billboard sobre su rol en Glee. “Me siento increíblemente afortunada por haber podido interpretar a un personaje que ha significado tanto para mucha gente de la comunidad LGBT”.

La profesora de psicología y autora de libros sobre las familias modernas, Peggy Drexler, publicó en la web de la CNN un artículo en el que analiza el impacto de la noticia del fallecimiento de Naya Rivera y señala que la muerte de una artista joven siempre será mucho más difícil de asimilar. “Con las celebridades, el sentimiento puede aumentar porque, después de todo, son consideradas como más grandes que la vida y, frecuentemente, nos presentan una imagen idealizada de una vida a la que podríamos aspirar”, asegura.

Una luchadora

Si Santana luchaba contra la homofobia, Naya luchaba contra el bullying. En 2012 protagonizó un video en el que trataba de ayudar a los chicos de las escuelas que eran golpeados. La imagen la muestra sola, con un vestido negro, el cabello largo y ensortijado, los labios rojos, serios y con una mirada precisa, concentrada, como queriendo atravesar la pantalla con su mensaje. El video formaba parte de The Bully Project, una iniciativa para combatir el bullying en las escuelas.

Mucho antes de ser una vocera que trataba de detener el abuso en los colegios, antes de ser una estrella de la pantalla chica, antes de cautivar a todos cantando y bailando, previo a sus premios, nominaciones y giras, Naya fue mesera, vendedora, supo lo que es ser despedida y tuvo que abrirse paso en su carrera aprovechando a cuantos personajes incidentales de series, hoy canceladas, tuvo la oportunidad de encarnar.

Madre héroe

El hijo de Naya, Josey, fue hallado en el bote que la actriz alquiló para pasear con él. Es imposible saber qué fue lo que pasó, algunas versiones aseguran que pudo caer de la nave o intentó nadar y se vio en problemas. La agencia de noticias EFE publicó que “según las autoridades, la trágica muerte de la actriz pudo deberse a que salvó la vida de su hijo de cuatro años: “el pequeño describió que su madre le ayudó a subir al bote, empujándole desde atrás hasta la cubierta. Naya debió reunir la fuerza suficiente para llevar a su hijo de vuelta al barco, pero no la necesaria para salvarse”.

Josey fue clave para encontrar el cuerpo de Naya. Él ayudó a las autoridades a ubicar el lugar donde su madre desapareció. Y aunque él ya no tenga a su madre, Naya le dejó un mensaje para cuando crezca. “Espero que Josey lea algún día mi libro y tenga una mejor perspectiva sobre los problemas que sufren las mujeres”, dijo la actriz para la revista People, en referencia a su biografía.

Naya Rivera ya no está, pero está. Es una de las paradojas que ofrece la imagen magnetizada o digitalizada, según la época, que impide que nos podamos despedir completamente de alguien a quien podemos ver bailando y cantando a solo unos clics de distancia. Por eso, la muerte de una estrella de la televisión se asemeja a la muerte de las estrellas del espacio exterior. Podemos seguir viendo su luz, a pesar de que hace mucho tiempo se apagaron. El brillo de Naya nos sigue iluminando hoy. Y lo hará siempre.





