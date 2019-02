"El amor es un capítulo aparte": historia, capítulos y todo sobre la nueva serie surcoreana de Netflix

“El amor es un capítulo aparte” ("Romance is a Bonus Book") es el nuevo k-drama que está cautivando a los usuarios de Netflix. Todos los martes se estrena un nuevo capítulo de esta serie que tiene como protagonistas a Lee Na-young y Lee Jong-suk.

Esta serie marca el regreso de Lee Na-young a la televisión después de nueve años y es la primera comedia romántica de Lee Jong-suk, así que el equipo de producción y todo el elenco han decidido hacer algo diferente con la historia que tiene 16 capítulos y que se estrenó el pasado 26 de enero. “El amor es un capítulo aparte” estrena un nuevo episodio cada martes por Netflix.

Tráiler de “El amor es un capítulo aparte”

Sinopsis de “El amor es un capítulo aparte”

La serie cuenta la vida de dos grandes amigos, Cha Eun Ho y Kang Dan Yi. Ellos se conocieron de pequeños y desde entonces son inseparables.



Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) es un escritor genial y el editor en jefe más joven de su editorial. Él es inteligente y guapo. También es frío en el trabajo, pero tiene un corazón cálido y una personalidad razonable.



Kang Dan Yi (Lee Na Young) solía ser una redactora popular, pero tras casarse y tener una hija, decidió dedicarse a su hogar. Luego de 11 años se divorcia y queda en la bancarrota y desempleada, así que inicia desde cero, pero a pesar de la experiencia con la que cuenta no puede conseguir un trabajo.



Por esta razón es que miente en su currículum para conseguir un trabajo temporal en la editorial de su amigo Cha Eun Ho y desde ese momento comienzan a surgir sentimientos románticos entre ellos.



Actores y personajes de “El amor es un capítulo aparte”

Personajes principales

Lee Jong Suk como Cha Eun Ho

Lee Na Young como Kang Dan Yi

Wi Ha Joon como Ji Seo Joon

Jung Eugene como Song Hae Rin



Personas Cercanas a Dan Yi

Lee Ji Won como Hong Jae Hee (Hija)

Oh Ui Shik como Hong Dong Min (Ex-Esposo)



Miembros de la Editorial Gyeoro

Kim Tae Woo como Kim Jae Min (Presidente)

Kim Sun Young como Seo Young Ah

Jo Han Chul como Bong Ji Hong

Kim Yoo Mi como Go Yoo Sun



Editores Nuevos

Park Gyu Young como Oh Ji Yool

Kang Ki Doong como Park Hoon



Otros

Lee Kwan Hoon como Lee Seung Jin

Choi Seung Yoon como Bae Kwang Soo

Lee Ha Eun como Chae Song Yi



¿Cómo ver “El amor es un capítulo aparte”?

“El amor es un capítulo aparte” se puede a través de Netflix. Todos los martes se estrena un capitulo nuevo. Su primera temporada constará de 16 al final de su carrera.

