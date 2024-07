El tercer capítulo de “House of the Dragon” tuvo varias caras nuevas. Además de los actores que interpretaron la batalla del molino quemado, que es la disputa que da nombre oficial al capítulo, aparecieron actores que ya se habían anunciado en el reparto como Freddie Fox (Gwayne Hightower) y Gayle Rankin (Alys Rivers), pero también hubo un regreso del que ya se había hablado en redes sociales: Milly Alcock.

Como se recuerda, la actriz australiana interpretó a Rhaenyra Targaryen en sus años de adolescencia. Milly Alcock, junto a Emily Carey (quien le dio vida a la joven Alicent Hightower) estuvieron en la primera temporada de “House of the Dragon” hasta el quinto episodio.

¿Cómo fue el cameo de Milly Alcock?

En el tercer episodio de “House of the Dragon”, Daemon (Matt Smith) llega al castillo de Harrenhall buscando más aliados para Rhaenyra. Él les recuerda el juramento de los Strong a Rhaenyra y recibe una respuesta positiva de Sir Simon Strong.

Sin embargo, conforme avanza el capítulo, vamos descubriendo más sobre por qué Harrenhall tiene fama de estar maldito y Daemon comienza a tener alucinaciones. Es así que en una especie de ensoñación, Daemon se abstrae y ve a Rhaenyra de joven.

Matt Smith en "House of the Dragon 2". (Foto: Max)

En la escena protagonizada por Milly Alcock, la joven princesa está cosiendo la cabeza al cuerpo sin vida del príncipe Jaehaerys, de cuya muerte por decapitación fue responsable Daemon. “Siempre yendo y viniendo, ¿no? Y tengo que ser yo la que limpia después”, le dice con calma la joven Rhaenyra como una especie de conciencia de Daemon.

MILLY ALCOCK RETURNS AS PRINCESS RHAENYRA TARGARYEN #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/PaSNfC7WGR — westerosies (@westerosies) July 1, 2024





Después del éxito de “House of the Dragon”, Milly Alcock, de 24 años de edad, ha participado en la serie “Upright”. Actualmente está por estrenar “Supergirl: Woman of Tomorrow”, donde dará vida a Kara Zor-El y a Supergirl.

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO)