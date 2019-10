VER ANIMES ONLINE es cosa de todos los días. Existen en Internet diversas plataformas de streaming que en su catálogo cuentan con una larga lista de animaciones japonesa, muchas de ellas conocidas y con fans en todo el mundo. Incluso, compañías como Netflix, HiDive, Crunchyroll, entre otras, se han sumado desde hace algún tiempo a esta fiebre global y alojan en sus sitios diversos animes que les han asegurado el éxito.

Es así que ver anime online gratis sub español o dobladas al latino es posible y de manera legal. Más allá de clásicos como Súper Campeones, Caballeros del Zodiaco o Heidi, que marcaron la infancia de millones de personas, ahora puedes acceder con facilidad a los mejores animes sin los problemas antiguos como la barrera del lugar y el idioma. Todo esto gracias a Internet.

Sin embargo, así como existen estas plataformas legales, hace un tiempo existieron portales web que también realizaban transmisiones de animes sin tener los permisos ni los derechos. Páginas como AnimeYT o AnimeMovil eran los principales sitios convirtiéndose en los favoritos de los usuarios, sobre todo porque muchos de los animes solo se transmitían en Japón. Pero el éxito no les duró mucho, pues la demanda de Crunchyroll les obligó a cerrar. Al menos eso es lo que se pensaba.

¿Cómo así? Pues, al menos AnimeYT, aún aparece como activo en Internet. Si usas cualquier buscador y pones el nombre, podrás corroborar que aún aparecer como resultado de búsqueda este famoso portal. Pero, ¿realmente sigue funcionando AnimeYT? Todo tiene una explicación.

¿Realmente sigue funcionando AnimeYT? (Captura de pantalla)

¿ANIMEYT SIGUE FUNCIONANDO?

Anime YT fue denunciado por subir material ilegal. Esta página, como muchas otras, se descargaba el contenido de Crunchyroll y subía íntegramente los capítulos en las webs ilegales. Pero, entonces, ¿por qué aún sigue funcionando?

En realidad, no es la misma página, existen dos dominios parecidos que, si no te percatas bien del nombre no logras distinguirlo. El primero ha cambiado el orden de las palabras, es decir “ytanime”, y el segundo tan solo agregó un número a su dominio “animeyt2”.

Sin embargo, si entras a la página, podrás ver que la plantilla de la web es similar a la principal que cerró hace unos meses por transmitir ilegalmente los animes. “One Piece”, “Boku no Hero Academia”, “Dragon Ball Super” o “One Punch Man”, son solo algunos de los animes del momento que se alojas sus capítulos y temporadas en estos sitios.

Si bien, por ahora se pueden reproducir sin ningún problema, no pasará mucho tiempo para que las compañías legales vuelvan a hacer uso de sus derechos para cerrar los portales que incurren en delitos.

Por otro lado, al ser portales de dudosa procedencia, es muy probable que estas páginas contengan virus que podrían infectar sus terminales, ya sean PC, tabletas o smartphones. Por lo que es recomendable evitar estos sitios.

Anime YT fue denunciado por subir material ilegal. Uno de los animes que transmitía era "One Punch Man", con el doblaje oficial, pero ilegal. (Foto: Viz Media)

¿CÓMO VER ANIME EN PÁGINAS LEGALES COMPLETAMENTE GRATIS?

Si quieres ver anime completamente gratis online, con buena calidad y 100 % legal, aquí te dejamos una pequeña lista de plataformas que, si bien no tienen un catálogo muy extenso, cuentan con algunos títulos por los que valdría la pena optar por registrarse y quizá abonar una mensualidad en el futuro.