Durante el episodio 6 de la temporada 1 de “Batwoman”, la nueva serie de la detective murciélago dentro del multiverso de “Arrow”, se ha revelado el verdadero nombre del Joker dentro de este mundo de la pantalla chica: Jack Napier, marcando así una diferencia de cómo tratan al personaje con respecto a cualquier otra obra de ficción.

El 'Payaso Príncipe del Crímen’ ha pasado por numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, siendo una de las últimas la que hizo Joaquín Phoenix en la película de Todd Phillips “Joker”. Sin embargo, en pocas de ellas se había revelado algo tan importante como el nombre real de este villano.

Y es que desde sus inicios, el saber el nombre del Joker era tan crucial para las historietas que se creó todo un misticismo alrededor, hasta el punto de convertirse en uno de los tópicos más recurrentes en la historia de Batman. ¿Quién realmente es el Joker? ¿Cómo se llama? ¿Por qué nadie sabe nada de él y cuál es su origen real?

En las historietas oficiales de DC Comics existen 3 Jokers diferentes (Foto: DC)

Si bien en “I’ll Be Judge, I’ll Be Jury” (“Seré juez, seré jurado”) no se da ningún detalle sobre quién era el Joker en el Arrowverse antes de convertirse en el payaso criminal, si hace la gran revelación de su nombre.

Esto sucede al inicio del episodio, cuando Kate Kane descubre el asesinato de Agus Stanton, el fiscal asistente del distrito de Gotham City, en un reportaje de noticias. En el programa, el presentador se refiere a él como el héroe que iba contra “uno de los criminales más famosos, como Jack Napier, también conocido como El Joker”

El nombre le puede sonar a muchos fans de Batman porque es una referencia directa a la película de Tim Burton de 1989. Esta es una de las pocas obras de ficción donde el Joker obtuvo un origen definitivo con Jack Nicholson a la cabeza representando al payaso criminal.

Esta película presenta a Jack Napier como la mano derecha del jefe criminal Carl Grissom. Después de un fallido intento de asesinato en Axis Chemicals, este personaje cae en una tina llena de un líquido extraño, el Joker, transformándolo en el payaso de la mafia que se robó el antagonismo de la película.

Además, Tim Burton creó otra conexión entre esta versión del Joker con Batman. Resulta que fue el mismo Jack Napier quien mató a Thomas y Martha Wayne durante un atraco que iba a ser de rutina, siendo así el origen de su gran archienemigo.

No se sabe si la película de Batman de 1989 tendrá alguna relación con lo que está pasando en Tierra-1, ya que al final del film Jack Napier muere, pero en el Arrowverso este aún sigue con vida. De igual manera, es incierto saber si el Joker en algún momento aparecerá para enfrentarse a Batwoman.

De cualquier forma, todo queda en manos de Warner Bros., quienes han sido muy estrictos con la aparición del Joker sin Batman. Todo es posible, eso es cierto, y así lo demostró la poca posibilidad que había de que Supergirl se enfrentara a Lex Luthor hasta que finalmente sucedió.