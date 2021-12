Por fin ha llegado el momento que todo el mundo ha estado esperando. Nextflix estrenó la quinta y última temporada de ‘La Casa de Papel’, fenómeno mundial que se despide de la plataforma de streaming y da por concluida definitivamente la historia del mayor robo registrado en el Banco de España por el grupo de atracadores liderados por la mente maestra del Profesor.

Y es que los seguidores de los ladrones que utilizan la careta de Dalí, han esperado con ansias el estreno de “La casa de papel” parte 5, volumen 2, para saber qué pasará con los atracadores que lograron sobrevivir y para ver por última vez a aquellos que murieron. Uno de ellos, es ‘Berlín’, personaje interpretado por Pedro Alonso, que además de su personalidad fuerte, narcisismo y ciertos rasgos psicopáticos, es uno de los más queridos por el público.

El secreto a voces finalmente fue confirmado, ‘Berlín’, será el protagonista del spin off de la ficción de Netflix. Precisamente, este personaje es uno de los más queridos y respetados de la banda y ante el estreno del final de “La casa de papel”, grabó en YouTube un ASMR, una novedosa técnica de grabación, con la finalidad de relajar a todos los seguidores de ‘La resistencia’.

ASMR DE ‘BERLÍN’ PARA ‘LA RESISTENCIA’

El actor español Pedro Alonso grabó para el canal de YouTube de Neflix Latinoamérica un ASMR, donde se dirige a toda la legión de seguidores de los ‘atracadores’ más famosos del mundo y les indica que sabe cuántas ansias tienen por ver la temporada final de la exitosa serie. Por ello, decidió tomar un micrófono y realizar una sesión de meditación guiada para los fans.

“Mi nombre es Pedro Alonso y tengo un micro bien bonito. Me consta que hay mucha gente nerviosa, inquieta, que no duerme porque están esperando la quinta temporada de ‘La Casa de Papel’ y se me ha ocurrido que puedo hacer una relajación con todos. Busquen un rinconcito cómodo y agradable en su casa, en un lugar donde realmente estén cómodos o cómodas”, dice entre melodías el popular ‘Berlín’.

‘TOKIO’, ‘NAIROBI’ Y ‘LISBOA’

Pedro Alonso continúa la ASMR recomendado que tomen consciencia de sus cuerpos al estar en un lugar cómodo, para inhalar y exhalar muy despacio. Al encontrar esa placidez, guía a ubicarse en uno de los lugares en donde los protagonistas de la serie han pasado, como por ejemplo la llegada de Raquel hasta Filipinas en búsqueda del ‘Profesor’. Asimismo, evocar la noche en que ‘Tokio’ y ‘Nairobi’ bailaron a más no poder.

‘BERLÍN’ CANTANDO

‘Berlín’ continúa el ejercicio haciendo una inhalación de aire y se retiene la respiración con unos segundos y luego exhala. Alonso recuerda la vez que cantó el tema “Ti Amo” para celebrar la boda con su prometida Tatiana. Inhala y exhalada para luego trasladarse en lo profundo de la bóveda sumergida con los lingotes de oro y en simultáneo disfrutar de las aguas de Panamá como lo hicieron ‘Tokio’ y ‘Río’.

‘TOKIO’ Y ‘RÍO’ EN PANAMÁ

Nuevamente inhala y exhala para tener la sensación de comezón producto de la sal en el cuerpo por las mágicas aguas de Panamá. Para esta parte, la voz guía indica “estás a punto de dormir plácidamente”, pero antes de esto escribe con un plumón en un cuaderno y da las gracias a todo el público y seguidores de ‘La Casa de Papel’ por tomarse el tiempo de seguir el ASMR.

EL CONSEJO FINAL DE ‘BERLÍN’

Continúa con la respiración y nuevamente vuelve a escribir en el cuaderno y asegura que los seguidores ya están preparados para ver el desenlace de la famosa serie de Netfix. “Nos vemos la 5ta”, dice el escrito de Pedro Alonso y lo lanza para atrás. De esta manera, Pedro Alonso se tomó el tiempo para relajar a los seguidores veo al estreno de la segunda parte de la quinta temporada.