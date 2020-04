No importa qué tan rudo crees ser, hacerte amigo del cartel no puede ser fácil y, mucho menos, seguro. Incluso si crees ser un dios entre los hombres, con rayos que sale de tus dedos, tendrás que saber lo que es el miedo eventualmente. Jimmy descubre eso más pronto que tarde en el episodio de esta semana en “Better Call Saul”, “Bagman”, donde tiene que recoger el dinero de la fianza para su nuevo cliente. Cincuenta minutos de una historia con circunstancias muy similares a las vistas en “Breaking Bad”.

En los spin-offs está siempre presente, por parte de los creadores, la posibilidad de repetirse. “Bagman”, dirigido por el cocreador de la serie Vince Gilligan y escrito por Gordon Smith, quien esta temporada ya se había encargado del notable “Namaste”, pone a Jimmy MCGill (Bob Odenkirk) en el desierto una vez que recoge los siete millones de dólares necesarios para que Lalo Salamanca (Tony Dalton) salga de prisión, un viaje que resulta ser más largo de lo planeado y también con similitudes al episodio “4 Days Out” de “Breaking Bad”.

Pero la desventura de Jimmy está lejos de ser un autoplagio, nada más distinto. En “Breaking Bad”, Walter y Jesse cocinan metanfetaminas en el desierto sin darse cuenta que la batería del RV se agotó. Con ello, pasan más tiempo entre los elementos, ingeniándoselas para reanimar el vehículo y sobrevivir. Ninguno de ellos tenía experiencia en supervivencia, así que dejar el vehículo no era una opción. Jimmy, en circunstancias “normales”, no tendría oportunidades de salir vivo de lo que le pasa el desierto.

Los gemelos Salamanca, el peligro hecho carne. Ellos le entregan los 7 millones a Jimmy. Foto: AMC.

Con una pistola en la frente, el abogado/presa está prácticamente condenado a morir a manos de los rivales/ depredadores del clan Salamanca, que quieren para ellos los millones de Lalo. Los narcos caen a balazos, esto gracias al trabajo de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), cuyo trabajo es asegurarse que el dinero vaya a donde tiene que ir. Jimmy, quien ha esquivado la muerte a manos del cartel por segunda vez, está en shock y solo atina a seguir las indicaciones del hombre que le salvó la vida. Y si el hombre que te salva la vida te ordena caminar por el desierto, lo haces.

Salvo el estar atrapados en el desierto con un tesoro, “4 Days Out” y “Bagman” son episodios diferentes. Mientras lo vivido por Walt y Jesse se veía envuelto en esperanza, pues nadie sabía aún el cómo acabarían ambos personajes, con Saul y Mike es diferente. El primero vivirá escondiéndose, lejos del reconocimiento que anheló toda su vida; el segundo morirá sin cumplir el deseo de velar por el bienestar de su nieta. Ambos están condenados, podríamos incluso decir que se trata de un episodio fútil porque estos “héroes” no van a ganar al final del día.

Aquí es donde “Better Call Saul” es más mitológica que nunca en este universo de bolsillo que es Albuquerque, el pueblo tranquilo que esconde los más grandes secretos y donde sus actores, que a veces visten la máscara de la tristeza, alegría y todo el espectro de emociones intermedio; no pueden escapar del destino que Peter Gould y Vince Gilligan han trazado para ellos. En este camino de dolor los recuerdos afloran en varios sentidos, no solo por parte de la audiencia con “Breaking Bad”, sino con Jimmy al ver en Mike a su hermano Chuck; pues el rudo abuelo se cubre con una “manta espacial" para pasar la noche.

Jimmy y Mike en pleno escape a través del desierto. Foto: AMC.

El día siguiente, ante la posibilidad de morir sin haber cumplido su objetivo (cualquiera que este sea), Jimmy enfrenta el temor y, para tenderle una trampa a los narcos que lo persiguen, se convierte en señuelo; pero también se transforma en Chuck con la manta espacial brillando en el desierto cual tesoro. Es el engaño más mortal de todos los creados por Jimmy (muy apropiado que la vida de riesgos que lo metió en este lío sea aquello que le salve la vida), pues los narcos lo persiguen unos metros hasta que Mike los mata con el rifle.

Jimmy no se siente tan ganador ahora, pero al menos está vivo. Tomar un trago de su propia orina no parece tan malo a comparación de morir. El abogado esquivó a lo inevitable esta vez, pero eso no durará para siempre. Contarle a Kim (Rhea Seehorn) los negocios con el cartel llevó a que ella se acerque a Lalo y le pregunte por el paradero de Jimmy. Ahora, lo quiera o no, ella “está en el juego”. Y Lalo, quien admira el valor en las otras personas, no va a olvidar la visita de la abogada que superó sus temores para entrar en la boca del lobo. Ahora no solo hay una persona atrapada entre el conflicto Fring-Salamanca.

PENSAMIENTOS SUELTOS

Al ver a Jimmy con su orina colgando, lo único que podía pensar era en cierta gaseosa que, según su recordado slogan, combina con todo.

“Ella está en el juego”. Ante estas palabras, Jimmy busca evitar que su esposa corra peligro. Pero eso no depende de él, pues lo quiera o no Kim ya está involucrada. Ninguna palabra o deseo cambiará eso.

El episodio 5x09, como muestra el avance, tendrá como eje el dinero utilizado para pagar la libertad de Lalo. No hay forma de que Jimmy se libre de las autoridades al llamar tanto la atención. Pero Lalo también sería otro peligro, pues inevitablemente hará preguntas para descubrir cómo es que el abogado sobrevivió al ataque enemigo.

Cuando Mike dijo que tenía alguien al que proteger y por el que no importaba morir si con ello cumplía su cometido, se me encogió un poco el corazón. Entonces era eso en lo que pensaba Mike en sus últimos momentos frente al río: le fallé a mi nieta . Una razón más para odiar a Walter White.

Los gemelos Salamanca estuvieron más tenebrosos que nunca, sincronizados como las máquinas asesinas que son.

Mientras en el 5x07 Jimmy se describió a sí mismo como un dios, en el 5x08 Lalo lo consideró como una “cucaracha”. Cuestión de perspectiva.

Me encanta el montaje de escenas en esta serie, pues siempre encuentra una manera no solo de describir el ambiente con las tomas, sino de establecer el tono de la serie; el poder de los personajes. Hace unos meses el canal Skip Intro le dedicó un video al montaje de esta serie digno de verse.

Por un momento pensé que Jimmy fue a México por el dinero, pero eso no tendría sentido. ¿Por qué cruzar la frontera para sacar dinero que salió de Estados Unidos? Es lógico que el cartel tenga una oficina centralizadora en el Nuevo México.

Mi encuadre favorito del episodio: Mike y Saul, alejándose tras la victoria.

Foto: AMC.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “Better Call Saul” todos los martes por Netflix.

