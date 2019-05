"La casa de papel" 3: ¿quién es Alicia Sierra? Todo sobre la peor pesadilla del Profesor

“La casa de papel” ("Money Heist" en los países de habla inglesa) vuelve a Netflix en julio próximo con su tercera temporada, en la que los sobrevivientes del primer gran golpe se reunirán nuevamente para otra misión: rescatar a uno de los suyos. Pero no la tendrán fácil, esta vez se enfrentarán a una mujer incluso más aguerrida que la Raquel Murillo, la inspectora Alicia Sierra, interpretada por Najwa Nuimri.

En un avance que la plataforma streaming compartió a fines de mayo el nuevo personaje se presenta ante las cámaras. "Soy Alicia Sierra y voy a llevar esta operación. Voy detrás de toda esa gente que tanto quieren, ‘la resistencia’ los llaman. Están ahí para engañarlos mientras las cámaras los retransmiten haciendo propaganda. No se preocupen, que se los voy a poner muy difícil".

Además de dejar en claro que no se lo va a poner fácil a la banda de atracadores, la agente realizó un guiño a “Vis a vis” al final del clip, con uno de sus monitores se muestra una imagen de Nairobi, interpretada por Alba Flores, quien da vida a Saray en la Marea Amarilla.

Pero ¿qué más se sabe sobre Alicia Sierra? En una entrevista con ‘El Mundo’, Najwa Nuimri describió a su personaje como una mezcla “entre Terminator y Colombo". Además, explicó que en “La casa de papel los buenos son los atracadores y los malos son la policía... Y yo soy de la Policía", pero advierte que "no cree en el sistema" y que "lo bueno y lo malo están muy cerca. Digamos que es una persona de moral dudosa a ojos de los demás".

Aunque vuelve a interpretar a la mala de la serie Nimri marca la distancia con Zulema, y asegura que "estamos en unos códigos diferentes a Vis a vis. Esta serie es más para todos los públicos y tenía que ser más amable de partida. El tono de interpretación es más ligero, más liviano y menos dramático".

La inspectora Sierra se caracteriza por su melena pelirroja y sus pecas, pero la característica física que más resalta es su embarazo de ocho meses, condición que contrario a limitarla aumenta su determinación. "No es un niño deseado. No presta atención al embarazo y lo que le hace perseguir a El profesor con tanto ahínco es no cobrar consciencia de su situación", explica Nimri.