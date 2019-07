"La casa de papel" 3: ¿qué pasó con Nairobi al final de la temporada 3?

LA CASA DE PAPEL 3 | ALERTA SPOILER | ¿QUÉ PASÓ CON NAIROBI? | "La casa de papel" estrenó la tercera temporada en Netflix. Esta nueva entrega empieza dos años después del asalto a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre de Marid. Los atracadores más famosos del mundo han estado viviendo en la clandestinidad, pero han tenido que reunirse nuevamente para rescatar a Río que ha sido capturado por la Interpol con el objetivo de sacarle información sobre El Profesor y el resto de la banda.



Antes de continuar, en esta nota habrá MUCHO SPOILER así que lo mejor es que te detengas y veas la serie para evitar arruinarte la historia más exitosa de España y Netflix.

Nairobi fue convocada por El Profesor por sus antecedentes, así que aceptó el reto para lograr tener dinero y poder recuperar a su hijo. Con el paso de los capítulos, este personaje fue tomando mucho más protagonismo al ser la encargada de la fabrica del dinero, ordenar al equipo y lograr que sea el robo más millonario de la historia.



El personaje de Alba Flores fue de menos a más hasta adquirir la fuerza para derrocar a un debilitado Berlín y convertirse en la líder de la banda criminal más famosa del mundo, así que desde ese momento se ganó el respeto de todos.

En la tercera temporada de "La casa de papel", Nairobi vuelve a mostrar su poderío y deja muy claro que ella es la que manda, pero lamentablemente tuvo un terrible desenlace que ha dejado a los fanáticos al borde de las lagrimas.

¿Qué pasó con Nairobi al final de la temporada 3 de "La casa de papel"?

La inspectora Sierra hizo sus últimos movimientos e hizo poner en jaque al Profesor.



Lo primero que hizo fue desestabilizar a Nairobi y le hace sentir la angustia de no poder ver a su hijo, así que utiliza el oso de peluche de su pequeño para recordarle aquellos momento amargos en los que utilizaba a su niño como mula para vender drogas.



Una vez captada la atención de la atracadora, la llama por teléfono y le dice que tiene a su hijo, así que le dice que lo sacará de la carpa para que pueda verlo desde la ventana después de mucho tiempo.



Los sorpresivo era que la Inspectora Sierra no buscaba negociar sino darle un duro golpe a la banda, así que le dio la orden a un francotirador para que le disparará.



Escenas posteriores, se logra ver a Nairobi gravemente herida y desangrándose. El disparó no le dio en el corazón, sino fue por debajo de la clavícula y no se sabe sí muere o sus compañeros lograran salvarle a vida, ya que cuentan con equipo para realizar cirugías.



No cabe duda que Alicia Sierra tiene decisiones y estrategias muy radicales para acabar con el mal y en este caso es con la banda de atracadores y el Profesor.



Tendremos que esperar a la cuarta temporada para realmente saber que es lo que sucede con Nairobi y si sobrevive, está más que claro que tendrá mucha sed de venganza contra la inspectora por usar a su hijo como carnada.