La noticia que el “Chavo del 8” y otros programas creación de Chespirito dejarán de ser transmitidos por una aparente falta de acuerdos entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa cayó con un baldazo de agua fría a sus millones de fanáticos, quienes lamentaron la ausencia del popular programa que los acompañó por más de cinco décadas mediante la campaña #NoTeVayasChavo.

Pero pocos se lamentaron tanto como los actores que participaron en el conocido programa, así como los sobrevivientes de algunos de los actores, quienes recriminaron la salida del programa del aire en un momento de crisis mundial por la pandemia del coronavirus, cuando la gente necesita más de la risa.

Ese fue el mensaje de Florinda Meza, viuda del conocido comediante y su compañera en muchas producciones. “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, afirmó en Twitter.

Mientras tanto, María Antonieta de las Nieves, quien interpreta todavía a ‘La Chilindrina’, compartió un mensaje de apoyo a los seguidores que se han visto privados del programa: “Lamento mucho la decisión en dejar de transmitir el programa, desconozco cuales sean los motivos. Le agradezco a los fans de la serie que día a día nos demuestran su amor y gusto por nuestro trabajo en él, ojalá la vecindad vuelva a ver su luz en la caja mágica. Los quiero mucho.”

El último actor sobreviviente de la vecindad del Chavo es Edgar Vivar, quien ha guardado silencio en las redes sociales fuera de retuitear lo escrito por Florinda Meza. Aunque el ‘señor Barriga’ sí explicó qué fue lo que causó este conflicto en el programa La Taquilla: Chespirito había cedido los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio del 2020, aunque los programas en los que trabajaron pertenecen a la televisora. A falta de llegar a nuevo acuerdo entre los herederos del comediante y la cadena de televisión, las producciones tuvieron que ser sacadas del aire.

Otros que no se callaron fueron los descendientes de Ramón Valdés, el recordado don Ramón. En una publicación de Twitter Miguel Valdés, nieto del actor, lamentó que el “egoísmo” haya triunfado sobre el humor blanco de los programas donde participó su abuelo. Carmen Valdés, hija de Ramón, pidió que se regrese el programa en nombre de sus millones de fans.

