Netflix ofrece a sus suscriptores una gran variedad de producciones: series, películas, novelas y documentales. Entre las opciones de su catálogo, la plataforma de streaming ha incorporado producciones coreanas para los seguidores de este género.

“Chicago Typewriter” (Máquina de escribir Chicago en español) es una serie de televisión surcoreana emitida por la cadena TVN. Está protagonizada por Yoo Ah In, Im Su Jeong y Go Kyung Pyo y se estrenó el 7 de abril de 2017, con episodios emitidos cada viernes y sábado.

La serie coreana es un drama muy completo que mezcla fantasía, thriller, romance y comedia. “Chicago Typewriter” tiene 16 capítulos de una hora cada uno y la primera temporada ya se encuentra disponible en Netflix desde el 1 de octubre.

“CHICAGO TYPEWRITER”: TEMPORADA 1

La serie de televisión surcoreana transmitida por TVN fue bien recibida por el público, recibiendo críticas favorables y superando las cifras de audiencia en canales asiáticos. Ahora Netflix la pone en su catálogo como una opción muy atractiva.

¿De qué trata esta serie? “Chicago Typewriter” es un drama que mezcla el presente con recuerdos del pasado o, mejor dicho, de una vida pasada. En la serie, los personajes son reencarnaciones de personas que vivieron durante la ocupación japonesa en Corea en los años treinta.

Este drama coreano cuenta la historia de un famoso escritor llamado Han Se Joo (Yoo Ah In) que está experimentando un bloqueo como escritor. Durante este periodo estresante de su vida, Han Se Joo se encuentra con Jeon Seol (Im Soo Jung), una fanática incondicional de él y Yoo Jin Oh (Go Kyung Pyo), un misterioso escritor fantasma (que escribe para otros) que intenta ayudarlo a superar su bloqueo como escritor.

El destino de estos tres personajes se entrelaza mucho más de lo que pueden imaginar, ya que su relación se extiende desde la década de 1930. El misterio de la relación entre estos personajes lleva a los espectadores a un viaje para averiguar cómo ellos estaban conectados desde el pasado y lo importante que es la ayuda que se dan mutuamente en el presente.

Han Se Joo es un joven guapo, inteligente y talentoso que alcanzó la fama gracias a sus libros. Sin embargo es una persona solitaria y desconfiada, debido a decepciones que sufrió en el pasado. Tiene una vida tranquila, pero todo cambia cuando realiza un viaje a Chicago (Estados Unidos) para realizar una firma de libros.

Mientras está en Chicago decide hacer algo de turismo y llega a una cafetería donde encuentra artículos antiguos, entre ellos encuentra una máquina de escribir que llama su atención. Quiere comprarla, pero el dueño le dice que no está a la venta.

Después de una serie de acontecimientos extraños, la máquina de escribir llega a manos de Han Se Joo cuando regresa a Corea. Cuando el joven escritor empieza a usarla, comienza a experimentar hechos paranormales como visiones de escenas del pasado. Es entorno a estos hechos que gira la trama de la serie.

¿“CHICAGO TYPEWRITER” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Netflix se toma un tiempo para evaluar el nivel de audiencia de una nueva producción que pone en su plataforma. En el caso de “Chicago Typewriter”, que se acaba de estrenar el 1 de octubre, es cuestión de esperar un tiempo para saber cómo es recibida por el público.

Es por ello que Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de la serie coreana.

Sin embargo, hay que señalar que esta producción es del 2017 y solo se grabaron los 16 capítulos de la historia. La productora no le dio continuación a la serie coreana.

Teniendo en cuenta este dato, y que Netflix no tiene derechos sobre la producción asiática, es poco probable que haya una continuación de este drama coreano.

La serie coreana es un drama muy completo que mezcla fantasía, thriller, romance y comedia. (Foto: TVN)

ACTORES Y PERSONAJES DE “CHICAGO TYPEWRITER”

PERSONAJES PRINCIPALES:

Yoo Ah In como Han Se Joo

Choi Min Young como Han Se Joo (niño)

Im Soo Jung como Jun Seol Choi

Myung Bin como Jeon Seol (niña)

Jo Min Ah como Jun Seol (joven)

Go Kyung Pyo como Yoo Jin Oh

Kwak Si Yang como Baek Tae Min

Son Sang Yeon como Tae Min (joven)

La serie de televisión surcoreana transmitida por TVN fue bien recibida por el público. (Foto: TVN)

PERSONAJES SECUNDARIOS:

Jo Woo Jin como Gal Ji Suk

Oh Na Ra como Secretaria Kang

Yang Jin Sung como Ma Bang Jin (Amiga de la Infancia)

Jun Soo Kyung como Madre de Ma Bang Ji

Kang Hong Suk como Wong Dae Han

Ji Dae Han como Padre de Wong Tae Han

Choi Duk Moon como Padre de Jun Seol

Jun Mi Sun como Madre de Jun Seol