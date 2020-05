Si el algoritmo de Netflix dice que lo que más gusta son las historias que se desarrollan en colegios de clase alta, entonces la plataforma de streaming no se cansará hasta incluir todas las producciones de ese tipo. Lo mismo sucederá si dicha fuente revela que las ficciones más vistas tienen a protagonistas atribulados, depresivos y con habilidades detectivescas. No interesa si la trama es una suma de “Rebelde Way” (o el calco español “Élite”), “Gossip Girl”, “Sherlock” (la de Benedict Cumberbatch), la serie será un éxito rotundo.

El último caso de una ficción que cumple a rajatabla con todo lo requerido para el éxito es “Control Z”, que lleva un par de días como la más vista en Netflix Perú. Estrenada el último viernes, se trata de una producción ad hoc para la plataforma de streaming que estuvo a cargo de la mexicana Lemon Studios, y que muestra cómo un hacker pone de cabeza a profesores y estudiantes de un colegio, al revelar sus más oscuros secretos.

Por el afiche y el tráiler, se podría esperar que “Control Z” fuera una historia donde la tecnología es protagonista. Si bien el primer episodio así parece mostrarlo –con su énfasis en cómo los celulares se han apoderado de las mentes de los adolescentes–, pronto la edición y la misma trama se ponen al servicio del drama juvenil. Allí es donde las comparaciones con otras ficciones de los últimos tiempos se hacen evidentes: sus personajes agrandados no respetan ninguna autoridad, y mientras buscan su lugar en el mundo, lastiman a quienes los rodean y se entregan a la locura sin sentido. Los internautas más osados, incluso, hallan rastros de recursos de “La rosa de Guadalupe”, aunque parece una exageración.

"Control Z" también incluye la participación del actor peruano Marco Zunino, (Foto: GEC)

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

Que la mayoría de ficciones que tienen éxito en las plataformas de streaming estén al servicio del algoritmo no es ninguna novedad, al punto que series como “Rick y Morty” se han burlado del tema. Pero no se trata de un hecho aislado en la industria del entretenimiento.

Así como hay productoras de cine o teatro que prueban sus creaciones con estudios de mercado, otras pueden recabar su propia información y, con ello, apostar sin miedo a equivocarse. Quizá sean las redes sociales las que hagan uso de este recurso, sin que a nadie le incomode tanto.

Tik Tok es un buen ejemplo. La aplicación aprende cuáles son los gustos de sus usuarios (sin necesidad de clicks y basados en el tiempo de reproducción de los videos) para darles exactamente lo que desean. El éxito ha acompañado a la compañía china que desarrolló el sistema.

Pero que las redes sociales sepan siempre qué es lo que uno quiere, cae bien a los usuarios. Ahí están las quejas recurrentes de usuarios de Facebook o Instagram, que se sorprenden e incomodan al ver que la publicidad que les aparece responde a sus búsquedas de Google. Valdría preguntarse si el público de las plataformas de streaming de pago también se cansarán de recibir solo lo que les gusta, o si se darán cuenta (y tomarán acciones) que desde hace rato las historias que les ofrecen son casi un calco de otras que ya vieron.

OTRAS FICCIONES POPULARES EN NETFLIX PERÚ

En el top 10 de Netflix Perú está la cinta “Happy Day Death”, una suerte de nueva versión del filme “El día de la marmota” o la serie “Muñeca rusa”, en donde la protagonista vive en un bucle que parece no tener fin. Lo peor, por supuesto, es que en todas las versiones de la vida que le toca revivir, siempre muere.

“Misión seguridad”. Cinta de 1998 en la que un hombre (Bruce Willis) tiene que proteger a un brillante niño que ha descifrado un código ultrasecreto y a quien, por ello, el Gobierno busca.

“The Walking Dead”. Aunque la serie ha decaído en sintonía y calidad de sus episodios, los peruanos parecen haberle dado una nueva oportunidad. Hay apocalipsis zombi para rato.

