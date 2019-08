D23: Disney+, Star Wars y el futuro de Marvel entre lo más esperado del evento

Miles ya se están reuniendo en Anaheim, California, para el D23, la conferencia bianual sobre The Walt Disney Company más grande del mundo, donde esperan conocer las nuevas novedades sobre los parques de diversiones de este conglomerado, así como el futuro de sus franquicias tanto en Marvel, Star Wars, Pixar y demás. Aquí resumimos lo que se podría ver a lo largo de este fin de semana.

-Disney+-

El servicio de streaming será probablemente el protagonista del evento, con información y avances sobre la serie "The Mandalorian", ambientada en el universo de Star Wars, casi confirmadas.

Además de la serie creada por Jon Favreau, la compañía tiene un as bajo la manga luego de que fuentes confirmaran que Ewan McGregor regresaría al papel de Obi-Wan Kenobi para hacer una serie exclusiva para su servicio de streaming, siendo el D23 una oportunidad excelente para hacer un anuncio oficial.

La ocasión también será propicia para mostrar los avances de sus otros proyectos para Disney+ como su versión 'live-action' de "La dama y el vagabundo", así como las otras series originales que ha preparado para su primer año.

También cabe esperar más información sobre los shows del UCM para el servicio de streaming que, en orden de salida, son ""The Falcon and The Winter Soldier", "Loki", "WandaVision" y "Hawkeye".

Finalmente, aunque la casa de Mickey Mouse ya reveló el 19 de agosto las fechas de la primera ola de expansión de su servicio de streaming, es posible, aunque poco probable, que la compañía utilice la ocasión para anunciar cuándo Disney+ se expandirá a territorios como América del Sur y África.

-Star Wars-

Con solo unos meses para la salida de "Star Wars: The Rise of Skywalker", algunos especulan que el D23 sería una gran ocasión para mostrar avances sobre la película que culmina la actual trilogía.

Sin embargo, también se puede pensar que Disney no querrá opacar la serie "The Mandalorian" en esta exposición, por lo que podrían estar bastante renuentes de hablar más de su siguiente gran película.

-El futuro del Universo Cinemático de Marvel-

Si bien Marvel Studios utilizó la Comic Con de San Diego para hacer las grandes revelaciones sobre la Fase 4 de su Universo Cinemático, la compañía todavía tiene mucho por revelar sobre las películas que estrenarán en los dos próximos años.

Con "Black Widow" y "Eternals" siendo las cintas más próximas a estrenarse, esperamos que cualquier información nueva esté relacionada a estas propiedades, aunque "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Thor: Love and Thunder" también podrían tener presencia en los paneles.

En cierto modo este es un momento vulnerable para el conglomerado, que ha perdido a algunas de sus grandes estrellas como Robert Downey Jr. (Iron Man) y Chris Evans (Capitán América), cuyos contratos ya finalizaron, y a Tom Holland por disputas con Sony sobre el futuro de Spider-Man. La dirección que muestren en esta y subsiguientes conferencias servirán para apaciguar o preocupar a sus seguidores. Resaltando que esta última pérdida era algo que no esperaban, fotografías de las pancartas del D23 mostrando al héroe arácnido pueden verse todavía en la conferencia.

Spider-Man is still on the Marvel banner at the #D23Expo pic.twitter.com/HFzT2q8RqG — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) August 22, 2019

-Pixar y Disney-

Los estudios de animación no se podrían quedar atrás. Por parte de Disney podemos esperar más información acerca de "Frozen 2", a estrenarse en noviembre de este año, así como las versiones 'live action' de "Mulan" y "La sirenita".

Mientras tanto de Pixar tenemos la película "Onward" con las voces de Tom Holland y Chris Pratt, a estrenarse en marzo del 2020.