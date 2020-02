“De vuelta al barrio”, teleserie de América TV alista su cuarta temporada con nuevos personajes y divertidas situaciones. Bajo la producción de Gigio Aranda, la nueva etapa de la sintonizada ficción que tiene a Mónica Sánchez y Paul Martin en los roles protagónicos se estrenaría en abril del 2020.

Fuentes de El Comercio allegadas a la comedia familiar señalaron que entre los actores que se sumarán a esta entrega destaca Magdyel Ugaz. La actriz retomará la actuación en TV luego de dos años de ausencia. El 2018 encarnó a Colorina en la telenovela de Del Barrio Producciones del mismo nombre.

Entre otras novedades de esta cuarta entrega figura la salida de Mario Cortijo (Julio Ganoza Ugarte). Tal y como ocurrió en la segunda temporada, otro actor asumiría el personaje. En esta oportunidad el rol recaería en Vasco Rodríguez.

Tatiana Astengo es otra de las figuras que no continuará en la serie. A inicios de este año, la actriz anunció su retiro de la serie “De vuelta al barrio”donde dio vida a Elvira. La actriz señaló que su personaje en tomó la drástica decisión porque su personaje dejó de ser un reto para ella. “Cuando algo para mí no es un reto, siento que necesito moverme”, sostuvo.

En entrevista con “Domingo Al Día”, la actriz manifestó que otro motivo por el cual decidió dar una paso al costado es porque no logró llegar a un acuerdo con la producción respecto a los horarios y fechas.

Tatiana Astengo dio detalles de su salida en ‘De vuelta al barrio’

Erick Elera también confirmó su salida de la serie. El actor en comunicación con El Comercio dijo que no tenía planeado retirarse de la serie producida por Gigio Aranda y descartó que su decisión responda a un tema económico.

“No llegamos a un acuerdo. No estaba de acuerdo con lo que ellos planteaban, mi idea era seguir lógicamente, no tenía planeado irme. Yo no estaba pidiendo un tema económico, el tema no va por ahí, yo entiendo que ha sido un año muy difícil”, sostuvo.

SINOPSIS

“De vuelta al barrio” narra la historia de Pichón (Paul Martin), un padre de familia que acaba de enviudarse, viendo la forma de sacar adelante a sus hijos, y de Malena (Mónica Sánchez), luego de que su padre Don Maximiliano (Gustavo Mac Lennan) falleciera, regresa al barrio de su infancia con sus cuatro hijos. Durante su juventud ellos vivieron un romance y llegaron al altar, pero ella decidió abandonarlo por engaños de su padre que no estaba de acuerdo con la boda de su hija momentos antes de casarse y después de veinticinco años, vuelven a encontrarse para protagonizar las más divertidas situaciones.

En la sintonizada producción nacional también actúan Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Ana María Jordán, Fernando Luque, Melania Urbina, Sergio Gjurinovic, Lucho Cáceres, Mónica Torres, entre otros actores.

CAPÍTULO FINAL

El último capítulo de la tercera entrega de la serie “De vuelta al barrio” presentó grandes sorpresas, entre ellas, el regreso de Álex al barrio San José. Si bien no llegó para pasar Navidad en familia, él intrépido personaje hizo su aparición en la última escena y vio a su hermano Dante besándose con Sofía en su casa.

“De vuelta al barrio”: Así se grabó el regreso de ‘Álex’ a la serie